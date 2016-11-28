Christie’s в день открытия недели русских торгов продал 70% лотов

На торгах русской живописью аукционного дома Christie’s в Лондоне было продано почти 70% лотов, в том числе полотна Константина Коровина, Ивана Айвазовского, Василия Верещагина, сообщили «Интерфаксу» в аукционном доме. «На торгах, посвященных русской живописи, было продано почти 70% лотов, 60% из которых превысили предаукционную оценку. Одним из топ-лотов стала работа Константина Коровина «Лесной ручей», которая при оценке 120 000–150 000 фунтов была продана за 317 000 фунтов», – рассказала директор отдела русского искусства Christie’s в Лондоне Сара Мэнсфилд. Другим топ-лотом стал пейзаж Ивана Айвазовского «Графская пристань, Севастополь». Работа ушла с молотка за 209 000 фунтов при оценке 80 000–120 000 фунтов. Также одним из лидеров аукциона стала картина Василия Верещагина «Вход в Царскую гробницу», которая была продана за 112 500 фунтов. Мэнсфилд отметила, что в торгах участвовало более 200 человек из 28 стран мира. Неделя русских торгов проходит в Лондоне с 28 ноября. Живописные произведения, скульптуры, иконы, предметы декоративно-прикладного искусства будут выставлены на торги аукционных домов Sotheby’s, Christie’s, MacDougall’s и Bonhams. Интерфакс

Kiss начнет европейский тур 2017 г. в Москве

Первого мая американская группа Kiss даст в московском спорткомплексе «Олимпийский» первый концерт своего европейского тура 2017 г. Как сообщает сайт Kiss, из России группа отправится в Финляндию, Швецию, Норвегию, Германию, Австрию и Нидерланды. В сообщении отмечается, что Джин Симмонс, Пол Стэнли, Эрик Сингер и Томми Тайер выступят в Европе впервые с 2015 г. Kiss – одна из самых известных и влиятельных групп в истории рок-музыки. С середины 1970-х гг. Kiss выпустила 44 альбома, которые разошлись по всему миру тиражом более 100 млн копий. Особенной популярностью пользуются концертные шоу Kiss. В России в последний раз Kiss выступала в 2008 г., тогда концерты состоялись в Москве и Петербурге. Colta.Ru