Цифры. Тенденции. События

23%

Интернет-пользователей США старше 15 лет использовали в III квартале 2016 г. специальные программы, блокирующие показы рекламы на сайтах, следует из данных eMarketer. В Великобритании таких пользователей было 26%. При этом использовались блокировщики в основном на настольных ПК и ноутбуках, а на смартфонах их устанавливали всего 2% пользователей. В целом применение блокировщиков растет: eMarketer прогнозирует, что по итогам года в этих двух странах такой софт будет работать у 23% пользователей – по сравнению с 7,8% годом ранее. Ведомости

Google подал очередной иск к ФАС

Компании Google Ireland Ltd и Google Inc подали заявление в Арбитражный суд Москвы к Федеральной антимонопольной службе (ФАС), говорится в материалах суда. Предмет спора и дата рассмотрения заявления не указаны. Представитель Google отказался от комментариев.

В суде находятся на рассмотрении несколько исков Google к ФАС. В частности, Арбитражный суд Москвы рассмотрит 6 декабря иск Google Inc о признании незаконным акта ФАС о штрафе в размере 500 000 руб. Всего ФАС оштрафовала Google на 1 млн руб. за неисполнение предписания об устранении нарушения на рынке приложений для смартфонов Android. Ранее служба признала, что Google препятствует установке на Android приложений конкурентов и продвигает собственные. Жалобу на Google подавал российский «Яндекс». РАПСИ

Time отказалась от продажи

Компания Time Inc, издатель журналов Time, People и Fortune, отказалась от предложения о покупке со стороны американского инвестора Эдгара Бронфмана, сообщает The New York Post. Бронфман, нынешний управляющий партнер инвесткомпании Accretive и бывший глава Warner Music Group, предложил $18 за акцию компании, оценив всю компанию в $1,78 млрд. Кроме Бронфмана заявку также подали основатель холдинговой компании Access Industries Леонард Блаватник и израильский предприниматель Инон Крейз, отмечает издание. RNS