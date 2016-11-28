Цифры. Тенденции. События

Губернатор Ростовской области попросил 300 млн руб. на зарплаты

Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к председателю правительства Дмитрию Медведеву с просьбой помочь погасить долги по зарплате более чем 2700 шахтерам обанкротившейся компании «Кингкоул», сообщает пресс-служба главы региона. Он попросил выделить на эти цели из резервного фонда правительства 300 млн руб., говорится в сообщении. Губернатор сказал, что часть долга – 20 млн руб. – была погашена из внебюджетных источников и что в настоящее время завершается оценка имущества предприятий «Кингкоула» для последующей продажи на торгах. На прошлой неделе директор департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго Сергей Мочальников предложил правительству Ростовской области обратиться к руководству страны за помощью в погашении задолженности по зарплате шахтеров компании «Кингкоул», с тем чтобы вернуть деньги в резервный фонд после продажи имущества компании. Интерфакс

Правительство рассчитывает на сокращение зарплатных долгов

Правительство рассчитывает, что задолженность по зарплате будет сокращаться благодаря усилиям на всех уровнях федеральной власти, заявила вице-премьер Ольга Голодец. Она рассказала, что в апреле была зафиксирована самая большая задолженность – 4,5 млрд руб. Сейчас она составляет 3,79 млрд руб. В течение месяца зарплатные долги иногда достигают и 18 млрд руб. А в среднем за месяц Роструд решает вопросы по 800 000 работников, сообщила вице-премьер. Интерфакс