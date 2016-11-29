Федеральная антимонопольная служба поддержала идею ограничить влияние крупных банков на расчет полной стоимости кредита, а значит, ставки по потребительским кредитам могут вырасти

Статья опубликована в № 4213 от 29.11.2016 под заголовком: Госбанкам не удержать ставки от роста

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала идею ограничить влияние крупных банков на расчет среднерыночного значения полной стоимости кредита (ПСК). Соответствующее письмо опубликовано на сайте Ассоциации региональных банков «Россия», которая в октябре обратилась в ФАС с просьбой высказать свою позицию.

Расчетом уровня ПСК занимается Центробанк. Сейчас банки, которые выдают ссуды с полной стоимостью более 25% годовых, должны применять повышенные коэффициенты риска, что уменьшает капитал. С 1 января 2017 г. регулятор намерен снизить порог до 20% годовых. Таким образом ЦБ ограничивает возможности для банков задирать ставки по потребительским кредитам.

ПСК рассчитывается ЦБ на основе данных по меньшей мере 100 крупнейших кредиторов либо трети всех кредиторов и в итоге процентные ставки крупных банков, предоставивших наибольший объем кредитов, значительно влияют на итоговый показатель ПСК, «что негативным образом сказывается на конкуренции», написала в ФАС ассоциация «Россия». Банки с доминирующим положением на рынке, сознательно занижая ставки, могут давить на предельные значения ПСК, устанавливаемые ЦБ, считают там, а это приведет к вытеснению других кредиторов с рынка.

Крупнейшие кредиторы россиян По данным Frank Research Group, доля Сбербанка в кредитах наличными по итогам сентября составляла 32,7%, «ВТБ 24» − 14,9%, доли остальных банков были существенно ниже 10%. В кредитных картах свыше порогового значения была доля только у Сбербанка (35,3%), в POS-кредитовании – у ХКФ-банка, «ОТП банка», Альфа-банка и «Ренессанс кредита», а в автокредитовании – у «ВТБ 24», «Сетелема» и «Русфинанс банка».

Ассоциация предлагает ограничить долю крупнейших кредиторов при расчете индикатора: если банк выдал более 10% кредитов в какой-то из категорий (например, автокредиты, целевые кредиты и проч.), то его долю в расчете ПСК следует ограничить 10% (см. врез). В ФАС с этим согласились: внесение изменений в расчет ПСК способствует справедливым условиям конкуренции. В письме говорится, что ведомство разработало аналогичные предложения и направило их в ЦБ, кроме того, вопрос ПСК включен в проект «Развитие конкуренции на рынке финансовых услуг», который должен согласовать ЦБ. Если регулятор его акцептует, то изменения начнутся в 2017 г. ЦБ «представит позицию» после того, как изучит предложение, ответил его представитель.

Ограничение доли крупнейших кредиторов приведет к повышению ПСК, указывает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин: «В этом заинтересованы преимущественно небольшие и средние банки. В перспективе это может привести к увеличению рисков в банковской системе».

Банки ограничение поддерживают. Ограничение веса банков, занимающих более 10% рынка, в расчете ПСК позволит добиться более точного отображения рыночной конъюнктуры в показателе, говорит начальник управления правового обеспечения инноваций ХКФ-банка Татьяна Мягкова. Это позволит небольшим игрокам, имеющим и без того ограниченные возможности для выживания, хоть немного повысить вес своего голоса, считает аналитик управления кредитных продуктов Бинбанка Вячеслав Пантелеев. Он ожидает, что показатель ПСК может вырасти на 1–2 п. п. по беззалоговым кредитам от 30 000 руб. Однако вряд ли это окажет существенное влияние на рынок, поскольку люди выбирают банк в первую очередь по условиям продукта и на первое место ставят именно ставку, заключает он: «Если банк не сможет предложить конкурентные ставки, клиенты к нему не пойдут».

Представитель Сбербанка указал, что там такую позицию поддерживают: «Важно, чтобы ПСК в большей степени отражала рынок, надеемся, показатель в результате действительно подрастет».

«У банков с госучастием, а также у иных системно значимых банков есть доступ к дешевому фондированию, поэтому они располагают возможностью устанавливать низкие ставки по розничным кредитам», – говорит руководитель розничного блока Локо-банка Наталья Пшеничкина. Снижение ПСК до уровня крупных банков в среднесрочной перспективе могло бы обернуться нерентабельностью кредитования для некоторых частных банков, полагает она.