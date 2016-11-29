Пять лет на сокращение операций

ЦБ хочет разрешить банкам с базовой лицензией продолжить проведение не разрешенных для них операций в течение пяти лет с момента вступления в силу закона о пропорциональном регулировании, следует из обновленного законопроекта регулятора. Закон, разделяющий банки по перечню допустимых операций, вступит в силу с 1 января 2018 г. Минимальный размер капитала банков с универсальной лицензией составит 1 млрд руб., они смогут проводить полный набор операций. Для банков с базовой лицензией минимальный размер капитала составит 300 млн руб. К таким банкам будет применяться упрощенное регулирование, но они смогут проводить только ограниченный набор операций. Интерфакс

Кредитный портфель не растет

Банк «Санкт-Петербург» пересмотрел прогноз по росту кредитного портфеля в 2016 г. до 0% с ожидавшихся квартал назад 5%, следует из презентации банка, посвященной отчету за девять месяцев по МСФО. Это уже третье за год ухудшение прогноза «Санкт-Петербурга» по росту кредитного портфеля. В августе банк понизил прогноз с 10 до 5%, в мае – с 10–15 до 10%. В 2015 г. кредитный портфель «Санкт-Петербурга» по МСФО вырос на 7,7% до 370,3 млрд руб. Одновременно банк повысил прогноз по росту расходов по итогам 2016 г. до 15–16% с 12–15%. За девять месяцев этого года прибыль банка выросла на 11% до 3 млрд руб. Интерфакс

ВТБ заработал 38 млрд руб. за 10 месяцев

Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 10 месяцев 2016 г. составила 38 млрд руб. В октябре группа ВТБ заработала 3,9 млрд руб. Чистый процентный доход госбанка вырос на 6,6%, составив 34 млрд руб. Чистая процентная маржа составила в октябре и в целом за 10 месяцев 3,7% (против 3,3 и 2,5% за октябрь и 10 месяцев 2015 г.). Отчисления ВТБ в резервы за 10 месяцев выросли на 6,9% до 166 млрд руб. Интерфакс