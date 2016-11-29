МТС и «Вымпелком» сложили частоты

Российские операторы связи впервые объединили частоты: МТС и «Вымпелком» начали использовать объединенную сеть в Череповце. Это позволит им сэкономить до 30% на каждом передатчике

МТС и «Вымпелком» впервые начали совместно использовать частоты для сети четвертого поколения (LTE) в диапазоне 2600 МГц, говорится в их сообщении. В Череповце они объединили выделенные им полосы по 10 МГц в диапазоне 2600 МГц. Это позволит им увеличить максимально возможную скорость передачи данных в сетях LTE до 150 Мбит/с.

Ранее операторы использовали совместно лишь пассивную инфраструктуру – кабели, антенно-мачтовые сооружения, коммутаторы, объясняет представитель МТС Дмитрий Солодовников, до совместного использования частот дело еще не доходило.

О совместном использовании частот LTE в 20 регионах России операторы договорились еще в декабре 2015 г. Сейчас они добавили в это соглашение еще 11 регионов, доведя их общее количество до 31.

То, что с подписания соглашения до начала работы прошел почти год, операторы объясняют в своих сообщениях завершением процедур получения разрешений на объединение частот и подготовкой к запуску. Но в конце 2016 – начале 2017 г. МТС и «Вымпелком» намерены, получив разрешения регулятора, также начать совместное использование частот еще в восьми регионах: на Алтае, в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Мордовии, Чувашии, а также в Мурманской, Орловской и Сахалинской областях.

Увеличение дивиденда В 2012 г. министр связи Николай Никифоров предлагал операторам объединить полосы, полученные в так называемом втором цифровом дивиденде (790–862 МГц). Из-за особенностей технологии LTE они могут использовать только 5 МГц из полученных ими 7,5 МГц, но, объединив полосы, они смогли бы задействовать все 30 МГц дефицитного ресурса, говорил министр. В ближайшем будущем МТС объединять LTE-сети в этом диапазоне не планирует, но готова это обсуждать с партнерами, говорит Солодовников. На частотах 790–862 МГц активно работает военное оборудование и для их полноценного использования требуется конверсия частот, объясняют два собеседника в операторах связи.

Совместное использование частот позволит операторам сократить затраты на строительство и использование базовых станций и одновременно ускорить сроки запуска сетей, говорится в сообщении компаний. При объединении спектра (spectrum sharing) утилизация спектра выше и используется он умнее, нагрузка от абонентов того или иного оператора динамически распределяется по спектру, объясняет представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева. Экономии можно добиться, например, за счет снижения платы за частотные разрешения, поскольку «на двоих» это выходит дешевле, объясняет она.

При использовании одного спектра операторам приходится меньше инвестировать в развитие емкости сетей, продолжает Солодовников. Используя более широкую полосу, операторы могут сократить инвестиции в развитие пропускной способности сетей, объясняет он.

По оценке Айбашевой, spectrum sharing позволяет сэкономить до 30% от стоимости строительства и использования базовой станции. С этой оценкой согласен и Солодовников. Пока объединение сетей не распространяется на все регионы, экономия будет не слишком существенной – в пределах 1% от выручки, прогнозирует аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин.

В январе 2016 г. о похожем сотрудничестве «Вымпелком» договорился с «Мегафоном»: они собирались построить в 10 регионах более 1300 базовых станций LTE. В перспективе это начинание может вылиться в совместное использование частот, говорит представитель «Мегафона» Юлия Дорохина. А летом 2016 г. «Вымпелком» договорился и с «T2 РТК холдингом» (работает под брендом Tele2) – об объединении частот 2G, 3G и 4G в 27 регионах. Это следует из их соглашения о намерениях, с которым ознакомились «Ведомости». Tele2 рассматривает возможность объединения спектра с другими операторами, но пока никакой конкретики нет, говорит представитель оператора Константин Прокшин.

По оценкам операторов, построить одну базовую станцию LTE стоит от $10 000 до $40 000, говорит замдиректора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова. В 2015 г. МТС построила около 14 000 базовых станций этого стандарта, т. е. инвестиции в их запуск можно оценить в $350 млн, говорит она. Мильчакова сомневается, что совместное использование частот позволит существенно сократить эти затраты, но допускает, что определенная экономия может быть достигнута. При этом «Вымпелкому» такое сотрудничество может оказаться более выгодным, поскольку он отстает от МТС и «Мегафона» по количеству базовых станций LTE, напоминает она.