Руководство Samsung рассмотрит предложение о разделении компании

Руководство Samsung Electronics ведет переговоры с инвестфондом Elliott Management по его предложению о разделе бизнеса на две отдельные компании, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их словам, совет директоров Samsung проведет встречу 29 ноября, после чего даст ответ на предложение. Интерфакс

Apple может выпустить iPhone с изогнутым OLED-дисплеем

IPhone с изогнутым дисплеем может появиться в продаже уже в следующем году, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Поставщики американской компании сообщили, что получили от Apple задание увеличить производство более тонких дисплеев на органических светодиодах (OLED), а также представить прототипы дисплеев с более высоким разрешением по сравнению с моделями устройств южнокорейской Samsung Electronics. По данным источников WSJ, iPhone с изогнутым OLED-дисплеем может стать одной из нескольких моделей iPhone, которые Apple представит в следующем году. Интерфакс

Замена в совете директоров «Мегафона»

Акционеры «Мегафона» на внеочередном собрании утвердили новый состав совета директоров. Новым членом совета стал руководитель Telia Company по Европе Роберт Вильгельм Андерcсон. Он занял место CFO Telia Company Кристиана Луиги, который входил в совет директоров оператора с 2014 г. Интерфакс

Кремль отстранился от ситуации вокруг премии гендиректору «Почты России»

В Кремле не считают, что должны иметь отношение к ситуации вокруг выплаченной гендиректору «Почты России» Дмитрию Страшнову премии, но призывают руководствоваться в данной ситуации действующими документами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Одновременно он заявил, что у Кремля пока нет позиции по этому вопросу. Интерфакс