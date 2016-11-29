АФК «Система» докупила пашни

Агрохолдинг «Степь», входящий в АФК «Система», в ноябре приобрел сельхозпредприятия в Ростовской области и Ставропольском крае с совокупным земельным банком в 66 000 га, сказано в отчете АФК за девять месяцев 2016 г. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», «Степь» стала владельцем «Агро-Мичуринского», «Марта» и «Сельхозпроминвеста». Их продавец – структура швейцарского трейдера Glencore в России Международная зерновая компания (МЗК), рассказывали ранее два человека, знакомых с менеджером МЗК. Выручка «Степи» в III квартале 2016 г. увеличилась в 2,9 раза год к году до 3,5 млрд руб., чистая прибыль – в 3,3 раза до 579 млн руб. Общий земельный банк «Системы» вырос до 313 000 га. Ведомости

Молнии из Подмосковья

Японская YKK, один из крупнейших производителей молний, откроет производство в индустриальном парке «DEGA-Ногинск», сообщила пресс-служба сети индустриальных парков DEGA Development. Если фабрика в Подмосковье заработает, то она станет первым производством YKK в России. В 2014 г. рассмотреть возможность запуска совместного производства молний в России японской компании предлагал холдинг «БТК групп» Таймураза Боллоева. Ведомости