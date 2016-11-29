Деньги дороже нефти

Сбербанк вчера на несколько часов стал самой дорогой российской компанией. Летом он обогнал по капитализации «Газпром», а сейчас наступает на пятки «Роснефти»

Лидер российского фондового рынка сменился вчера, 28 ноября, в 14.10 мск. К тому времени акции «Роснефти» подешевели на 2% до 334,5 руб., капитализация госкомпании составляла до 3,546 трлн руб. Сбербанк тоже дешевел, но медленнее: обыкновенные акции – на 0,6%, а привилегированные – на 0,2%. В итоге капитализация госбанка превысила 3,557 трлн руб. К вечеру «Роснефть» вернула лидерство. К окончанию торгов в 18.45 мск она стоила 3,567 трлн руб., капитализация Сбербанка не изменилась – 3,557 трлн руб.

С начала года «Роснефть» подорожала на 30%, а Сбербанк – на 60%, индекс ММВБ вырос на 19%. Обе компании обогнали по капитализации многолетнего лидера – «Газпром». «Роснефть» это сделала в апреле, а Сбербанк – в августе. Сбербанк и раньше обгонял «Роснефть» по капитализации, объясняет человек, близкий к госбанку, просто раньше на это меньше обращали внимания, так как речь шла не о первом, а о втором месте.

Аналитики считают, что «Роснефть» не уступит первенства. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, предполагает в ближайший год рост котировок обыкновенных акций Сбербанка на 10%, «Роснефти» – на 13,5%.

«Рано или поздно капитализация Сбербанка закрепится выше капитализации «Роснефти», – считает трейдер БКС Максим Рябов. – Вопрос в стратегии и восприятии компаний: «Роснефть» – это прошлое, а Сбербанк – будущее». Мир быстро меняется и может перейти на другие источники энергии, а это означает, что и нефтяные компании должны диверсифицироваться. «А [президент Сбербанка] Герман Греф постоянно ездит в Кремниевую долину, на каждой конференции говорит о новых технологиях и меняет компанию», – продолжает он. На прошлой неделе Сбербанк запустил проект «Открытые данные» – госбанк систематизирует и обобщает данные на основе информации о своих клиентах, а это 140 млн частных и 1,5 млн корпоративных клиентов, напоминает Рябов.

Котировки «Роснефти» зависят от множества факторов: цены на нефть, политических новостей, напоминает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Он напоминает, что 30 ноября ожидается встреча стран – участниц ОПЕК, на которой должны договориться об ограничении добычи нефти. Вчера страны ОПЕК должны были провести переговоры со странами, не входящими в картель, но встречу отменили – это привело к падению цен на нефть.

Представитель Сбербанка от комментариев отказался. Представитель «Роснефти» не ответил на запрос «Ведомостей».