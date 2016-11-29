Чей интернет быстрее

За год скорость мобильного интернета в Москве заметно выросла, тогда как раньше этот показатель снижался. Самый быстрый доступ в сети 3G у Tele2, в сети LTE – у «Мегафона»

Меньше чем за год – с декабря прошлого года по ноябрь нынешнего – скорость мобильного интернета в Москве выросла на 35–40%, следует из отчета Telecom Daily. Лидер по скорости в столичных и подмосковных сетях 3G – Tele2, мобильной связи четвертого поколения (LTE) – «Мегафон» (см. график).

Год назад самую большую среднюю скорость скачивания данных – чуть более 7 Мбит/с Telecom Daily также зафиксировала в московской сети Tele2. Лучший результат на сети LTE (чуть более 19 Мбит/с) был тогда у МТС. Из материалов Telecom Daily следует, что заметнее всего (более чем на 70%) за год выросла скорость доступа в 3G-сети Tele2, меньше всего (примерно на 38%) – в сети третьего поколения «Мегафона». Больше всего средняя скорость на LTE-сети увеличилась у «Мегафона» (на 52%), наименьший прирост – у МТС (12,5%).

Годом ранее средняя скорость доступа в московских сетях снизилась на 15%, рассказывает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Это было связано с резким увеличением смартфонов и планшетов у абонентов, отмечает он. Впрочем, подобная тенденция была характерна для всей России. По данным Telecom Daily, средняя скорость передачи данных в сетях LTE в российских городах-миллионниках снизилась с декабря 2014 г. по май – июнь 2016 г. на 10–12%.

Но в Москве к концу 2016 г. ситуацию удалось переломить за счет строительства новых базовых станций, считает Кусков. Некоторое влияние на рост скорости оказало и постепенное внедрение операторами более высокоскоростной технологии передачи данных LTE-advanced (LTE-A), отмечает он.

Представитель Tele2 говорит, что за год количество базовых станций в московской сети увеличилось примерно с 7000 до 10 000. Его коллега из МТС Дмитрий Солодовников прироста не называет, но указывает, что в сети оператора примерно 30 000 станций. У«Мегафона» 28 000 станций, из которых около 7000 поддерживают LTE, говорит представитель оператора Юлия Дорохина. «Вымпелком» этот показатель не раскрывает. Представитель компании лишь говорит, что оператор проводит масштабную модернизацию сети – растет ее емкость и скорость передачи данных.

Директор по инфраструктуре столичного филиала «Мегафона» Евгений Новоселов в целом согласен с выводами Telecom Daily.

«Мегафон» лучший по качеству голосовой связи, а также по скоростям передачи данных в LTE и LTE-A в Москве и области, утверждает он, ссылаясь на данные исследования. В 2016 г. капитальные затраты «Мегафона» в Москве в целом сохраняются на уровне 2015 г., отмечает он. По его словам, «Мегафон» увеличивает скорость доступа за счет освоения диапазона частот 1800 МГц. При том что он исторически располагает самой широкой в Москве полосой частот в LTE-диапазоне 2,6 ГГц, напоминает он.

Результаты исследований Telecom Daily вызывают недоумение: капитальные затраты МТС выше, чем у любого из конкурентов, но при этом результаты МТС в исследованиях Telecom Daily стабильно на треть ниже реальных, возмущается Солодовников. Кроме того, агентство не исследует покрытие, утверждает он. Лидерство по скоростям мобильного интернета бессмысленно, если оператор покрывает только часть территории. Никакого практического значения эти данные не имеют, уверен Солодовников.

Абонентам важны не данные тестов, а их собственный пользовательский опыт, считает руководитель департамента качества и технического аудита «Вымпелкома» Александр Гальченков.

Исходя из методики исследования, которую представила Telecom Daily, выводы заслуживают доверия, считает консультант iKS-Consulting Максим Савватин. По его словам, сейчас скорость мобильного доступа в Москве на уровне крупнейших городов мира, во всяком случае европейских. По мнению Савватина, скорость мобильного доступа в Москве будет расти и впредь за счет распространения LTE-A, основанной на агрегации частот различных диапазонов (в основном 1800 МГц и 2,6 ГГц). Развитие этой технологии пока сдерживает то, что ее поддерживают относительно немного смартфонов, но по мере обновления их парка проблема будет решаться, убежден Савватин.

В ближайшие годы скорость мобильного интернета вряд ли будет расти в разы: количество пользователей LTE будет увеличиваться, вместе с ним и нагрузка на сети, а сильных технологических изменений на сетях операторов не предвидится, считает гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. По его словам, ситуация изменится в 2020 г., когда в России, как и по всему миру, появятся сотовые сети пятого поколения (5G). Производители оборудования обещают, что доступ в них будет на два порядка быстрее, чем в нынешних сетях LTE, говорит он.