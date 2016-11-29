«АвтоВАЗ» опять заложил машины и оборудование

«АвтоВАЗ» заложил в Росбанке автомобили и оборудование на 3,7 млрд руб., говорится в данных Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц. В октябре сообщалось, что «АвтоВАЗ» заложил находящуюся на стоянке автомобилей готовую продукцию, а также оборудование в Глобэксбанке, сумма залога не раскрывалась. В сентябре «АвтоВАЗ» заложил в ВЭБе оборудование, машины, инструменты и комплектующие на сумму более 6,2 млрд руб., в июле – оборудование на 2,7 млрд руб. в «Юникредит банке». Интерфакс

Statoil приглашается к добыче

Министр природных ресурсов Сергей Донской предложил норвежской Statoil рассмотреть участие в добыче трудноизвлекаемой нефти в России, сообщило министерство. Государство стимулирует добычу трудноизвлекаемых запасов, что позволит к 2032 г. добыть около 326 млн т нефти дополнительно, отметил министр. Ведомости

У «Башнефть-полюса» новый руководитель

Гендиректором ООО «Башнефть-полюс» (СП «Лукойла» и «Башнефти», которая принадлежит «Роснефти») вместо Владимира Нестеренко назначен Сергей Вакуленко, замдиректора – начальник управления «Роснефти». Интерфакс

«Аэрофлот» против бесплатного багажа

«Аэрофлот» против сохранения бесплатной нормы провоза багажа для всех тарифов. По мнению «Аэрофлота», это не отвечает современным тенденциям мировой гражданской авиации, не учитывает интересов тех пассажиров, кто путешествует без багажа, но оплачивает его перевозку. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предлагает сохранить бесплатную норму багажа для всех тарифов. Интерфакс

У «Интер РАО» деньги в «Пересвете»

Член правления «Интер РАО» Евгений Мирошниченко подтвердил, что некоторые средства группы находятся в банке «Пересвет», где введена временная администрация. Входящая в группу «Интер РАО – электрогенерация» опровергала сообщение, что держит 15 млрд руб. в банке «Пересвет». Интерфакс

10 млрд евро в электромобили

Daimler инвестирует 10 млрд евро в разработку машин с электродвигателями. До конца 2025 г. планируется разработать 10 моделей электромобилей, заявил предправления компании Томас Вебер. На Парижском автосалоне в сентябре Daimler представила автомобиль с электрическим двигателем Generation EQ. Интерфакс