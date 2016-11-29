Выбор правых

Бывший французский премьер Франсуа Фийон с 67% голосов одержал уверенную победу во втором туре праймериз правоцентристской партии «Республиканцы», обойдя другого бывшего премьера – мэра Бордо Алена Жюппе. В первом туре Фийон получил 44%, Жюппе – 28%. По предварительным рейтингам, на президентских выборах весной-2017 главным соперником Фийона (26%) окажется лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен с 24%. Их ближайшие соперники – экс-министр экономики независимый кандидат (ранее социалист) Эммануэль Макрон (14%) и лидер крайне левых Жан-Люк Меланшон (13%). Поддержка действующего президента страны Франсуа Олланда не превышает 10% голосов, о своих планах он сообщит в декабре, а в январе в партии социалистов пройдут праймериз. Не исключено, что их будет представлять действующий премьер Мануэль Вальс, у которого примерно такой же уровень поддержки. Первый тур президентских выборов Франции пройдет в апреле. «Франсуа Фийон уверенно выиграл в праймериз правоцентристов, явно сместив фокус в экономике, социальной сфере и правосудии вправо. Лидер же «Национального фронта» готовится, напротив, повернуть влево и воззвать к разочарованным синим воротничкам, играя на популярных антиэлитарных настроениях и недоверии к системным партиям», – комментирует результат праймериз Financial Times.

Франсуа Фийон кандидат в президенты Франции Теперь я должен убедить французов в том, что только наш план сможет вытянуть страну, даст работу и рост и победит фанатиков, которые объявили нам войну.

Предвыборная кампания во Франции из-за победы Фийона явно поправела, однако ключевой группой на выборах станут левые, которые насчитывают 30–35% электората, убежден старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Евгений Осипов. Правые разделят свои симпатии между Ле Пен и Фийоном, за лидера «Национального фронта» проголосуют жители маленьких провинциальных городов, рабочий класс и французы без дипломов, за лидера правоцентристов – более состоятельные французы, ведь его программа больше нацелена на бизнес. «Ле Пен постарается забрать избирателей ото всех конкурентов, ведь ее платформа – это смесь правых и левых идей, однако методы и стержень идеологии все-таки крайне правые. Она оказалась в сложной ситуации, правый Фийон будет успешно покушаться на часть ее электората, а перетянуть левых ей будет сложно даже на лозунгах борьбы с элитой, ведь именно такие позиции харизматично представляет Меланшон. На прошлых президентских выборах он получил 11% и как раз у нее много отобрал», – говорит Осипов. Новый расклад сил может привести и к тому, что у Ле Пен даже есть шанс не выйти во второй тур, хотя ей уже гарантировали до праймериз правоцентристов. Ле Пен не так сильна на дебатах, как Меланшон или Фийон. Бывший премьер – очевидный фаворит гонки, продолжает Осипов, однако против него могут сыграть два фактора: во-первых, у него жесткая правая программа и ему придется отыгрывать назад и ее конкретизировать, чтобы не отпугнуть потенциальных избирателей. Во-вторых, ему может помешать единый кандидат от левых, если они все-таки договорятся. «Для этого им придется встроить в систему и уговорить участвовать в своих праймериз Макрона. Пока он не идет на это, потому что рассматривает эти выборы как шаг в своей будущей карьере и не рассчитывает их выиграть в следующем году», – считает эксперт.