«Усть-Луга» погасила половину долга

ОАО «Компания Усть-Луга» перечислило на счет Ленобласти 266 млн руб., сообщила вчера компания. Ее долг Ленобласти составляет 532,8 млн руб., оставшуюся сумму компания планирует перечислить до конца года. В 2010 г. «Усть-Луга» взяла в ВТБ кредит на 600 млн руб. до ноября 2015 г. под гарантии правительства Ленобласти. В феврале 2016 г. банк подал иск о банкротстве компании. В ноябре администрация Ленобласти по требованию банка погасила весь долг «Усть-Луги». Ведомости

«Эталон» купил 3 га в Москве

Группа компаний «Эталон» приобрела права на новый проект жилой недвижимости в Москве. Участок площадью 3 га расположен в Нижегородском районе Юго-Восточного административного округа Москвы. Планируемая реализуемая площадь проекта составляет 86 000 кв. м, включая 53 000 кв. м жилой, 864 парковочных места и детский сад. Начало строительства и запуск продаж проекта запланированы на первое полугодие 2018 г., а ввод в эксплуатацию – на 2020 г., сообщает компания. Ведомости

877 млрд руб. в энергетику

Инвестиции в строительство систем коммунальной инфраструктуры Петербурга на период до 2025 г. составят около 877 млрд руб., доля бюджетных средств – только 14,3%, следует из сообщения комитета по энергетике. Инвестиции нужны в строительство объектов тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения. Расчет потребностей выполнен на основании детального анализа фактической обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры территории Петербурга и выявлении территорий перспективной застройки, сообщает комитет. Ведомости