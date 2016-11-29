Земфира представит новый альбом на концерте в Москве

Третий концертный альбом певицы «Маленький человек. Live» будет представлен 23 декабря в московском клубе Stadium. «Альбом выйдет 23 декабря, digital-версия станет доступна на всех цифровых площадках», – говорится в сообщении на странице Земфиры в соцсети «В контакте». Альбом подводит итог тура «Маленький человек», с которым певица проехала по России от Владивостока до Москвы, сыграла в Риге, Таллине, Вильнюсе и Минске, а затем отправилась в Израиль, Германию, ОАЭ, Великобританию, США и Канаду. Вместе с британскими музыкантами Фрейзером Макколлом (гитара), Хэрри Мидом (барабаны), Кристофером Дэггером (бас-гитара), Крейгом Лоу (клавишные, перкуссия) и Россом Чапмэном (гитара) Земфира выступила на 40 концертах в 37 городах и 11 странах. Основу альбома составили концертные записи, сделанные 1 и 3 апреля в московском спорткомплексе «Олимпийский». Colta.ru

Режиссер «Кловерфилд, 10» снимет фильм о Гарри Гудини

Студия Lionsgate пригласит режиссера «Кловерфилд, 10» Дэна Трахтенберга для съемок фильма об иллюзионисте Гарри Гудини. Изначально на роль фокусника приглашали Джонни Деппа, но в итоге он отказался, и место сейчас вакантно. Картина будет снята по книге «Тайная жизнь Гудини» (2007) Уильяма Калуша и Ларри Сломана. Жизнь Гудини всегда сопровождали опасные трюки и секреты. Он умер в день праздника Хэллоуин в 1926 г. Кроме постановки успешного триллера «Кловерфилд, 10» Трахтенберг известен работой в сериале «Черное зеркало», который выходит в эфир с 2011 г. Последней работой об известном фокуснике стал сериал Ули Эделя «Гудини», в котором заглавную роль исполнил лауреат премии «Оскар» Эдриан Броуди. The Hollywood Reporter (российское издание)