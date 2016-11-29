Льгота за зарплату

Компании, вложившие больше 500 млн руб. в региональные памятники, могут получить льготу по налогу на имущество. Если обеспечат своим сотрудникам среднюю зарплату в 48 000 руб.

Правительство Петербурга 29 ноября одобрило проект закона «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах и приостановлении действия отдельных положений закона «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге». Он предусматривает льготу по налогу на имущество на три года для собственников, которые в течение трех лет вложили от 500 млн до 1 млрд руб. в работы по сохранению памятников, и на пять лет – при вложениях более 1 млрд руб. Для получения льготы средняя зарплата в компании должна быть не меньше трехкратного размера минимальной зарплаты в Петербурге, сообщает пресс-служба администрации. На 2017 г. в Петербурге установлен МРОТ 16 000 руб. В связи с ростом минимальной зарплаты рассматривается вопрос о снижении порогового значения за счет введения корректирующего коэффициента, уточняет пресс-служба. Основная цель проекта – привлечение частных инвестиций в восстановление и реставрацию объектов культурного наследия, приспособление их для современного использования, цитирует пресс-служба председателя комитета финансов Алексея Корабельникова. Федеральные памятники и так освобождены от налога на имущество в соответствии с Налоговым кодексом.

Налоговые льготы для тех, кто восстанавливает объекты культурного наследия, – это очень правильно, говорит член совета директоров «Максидома» Мария Евневич. В этом году ритейлер купил 8,3 га бывшей территории завода им. Калинина, часть которой занимают памятники. Едва ли «Максидом» сможет воспользоваться льготой: основная часть персонала компании – это продавцы, укладчики, грузчики и т. д., поэтому уровня средней зарплаты в размере 48 000 руб. она не достигнет, говорит Евневич.

Недоинвестиции За три квартала 2016 г. доходная часть бюджета исполнена на 76,6% плана (343 млрд руб.), расходная – на 63% (318 млрд руб.). Адресная инвестиционная программа исполнена на 45,2% от годовых бюджетных назначений (по всем объектам – на 38,9 млрд руб.).

Освобождение от налога на имущество вряд ли будет стимулом для инвесторов. Для компаний, которые занимаются реконструкцией памятников, налоговые вопросы не так важны, как вопросы согласования, полагает вице-президент NAI Becar Илья Андреев. Из-за проблем с градостроительным законодательством такие проекты единичны, добавляет он.

Можно предположить, что будут компании, которые заинтересуются этим предложением, считает гендиректор Knight Frank St. Petersburg Николай Пашков. В последние годы сложность в работе с объектами-памятниками возросла, из-за постоянных изменений законодательства в области объектов культурного наследия бизнес старается все меньше связываться с такими проектами, поскольку итоги могут быть непредсказуемы, добавляет он. Он называет инициативу Смольного «закономерным этапом в улучшении инвестполитики города, что позволяет надеяться на улучшение ситуации».

Аналогичная льгота существовала в Петербурге с 2010 г. и предусматривала освобождение от налога на имущество организаций, заключивших инвестдоговоры по сохранению объектов культурного наследия регионального значения не менее чем на 700 млн руб. Ее предлагается отменить. По данным комитета финансов, за все время ее существования таким правом не воспользовался ни один инвестор.