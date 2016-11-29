Цифры. Тенденции. События

Google грозит новый штраф

Google вновь пропустил срок исполнения предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщила «Интерфаксу» начальник управления регулирования связи и IT ФАС Елена Заева. «Это значит назначение штрафа – либо у нас есть возможность подать иск о понуждении к исполнению предписания. Мы оба варианта сейчас рассматриваем», – сказала она. Представитель Google отказался от комментариев. Руководитель ФАС Игорь Артемьев сообщил ТАСС, что за всю историю новой России ни одна компания так не пренебрегала российским законодательством.

Google не впервые пропускает срок исполнения предписания ФАС, выданного еще в октябре 2015 г. Служба обязала Google исключить из соглашений с производителями Android-устройств ограничения на установку приложений конкурентов. ФАС уже штрафовала Google на 1 млн руб., сейчас компании грозит аналогичный штраф. Ведомости

Более 1 млрд

ссылок на сайты с нелицензионным контентом потребовали удалить правообладатели из поисковой выдачи Google, пишет издание Torrentfreak со ссылкой на отчет Google за последние 12 месяцев. Google удовлетворил около 90% всех запросов. За все время американский поисковик обработал более 2 млрд запросов от правообладателей. Ведомости

Instagram – крупнейший рекламодатель facebook

Доля фотосервиса Instagram в общем объеме рекламы мобильных приложений в социальной сети Facebook составила 5%, следует из данных Sensor Tower за III квартал 2016 г. Instagram и ранее рекламировался в Facebook, но в III квартале впервые занял первое место среди рекламирующихся в соцсети приложений, став ее крупнейшим рекламодателем. Facebook приобрел Instagram в 2012 г. за $1 млрд, его аудитория превышает 500 млн пользователей в месяц. Ведомости