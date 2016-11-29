ФАС расширяет круг подозреваемых в картеле на поставку ПК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может завести дело на поставщиков компьютерной техники, участвовавших в аукционах МВД, ФСБ и НИЦ «Курчатовский институт», заявил замглавы ФАС Андрей Цариковский. На прошлой неделе ФАС уже возбудила дело в отношении шести российских поставщиков компьютерной техники, которые подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения при участии в аукционах на поставку системных блоков для Центральной избирательной комиссии. К заказчикам у ФАС вопросов нет, подчеркнул Цариковский. Стоимость контрактов с уже выявленными нарушениями он оценил в 2 млрд руб. Интерфакс

Министр вступился за руководителя почты

Премия главы ФГУП «Почта России» Дмитрия Страшнова выплачена в соответствии с нормативными документами, заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров, отвечая на вопрос журналистов о претензиях Генпрокуратуры к размеру премии Страшнова за 2014 г. По итогам проверки Генпрокуратура заинтересовалась фактом выплаты Страшнову премии в размере 95,4 млн руб. На прошлой неделе Генпрокуратура направила в Следственный комитет материалы для возбуждения уголовных дел в отношении Страшнова по статье «Злоупотребление полномочиями» и в отношении руководителей двух департаментов Минкомсвязи по статье «Халатность». Интерфакс

Полномасштабное функционирование ГИС ЖКХ откладывается

Начало полномасштабного функционирования государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ планируется отложить на полгода-год, заявил заместитель министра связи Михаил Евраев. «Участники рынка не успевают разместить в системе всю необходимую информацию, а мы не стремимся запустить механизм взимания штрафов и субсидий любой ценой», – заметил он. Интерфакс