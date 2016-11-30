Электромобили станут доступнее

Четыре крупнейших европейских автопроизводителя – Ford Motor, Volkswagen, BMW и Daimler – объявили о совместном проекте – создании совместной сети станций быстрой зарядки для электромобилей на основных магистралях Европы. Цель проекта – в сжатые сроки сделать возможными массовые дальние поездки на электромобилях по Европе и тем самым стимулировать переход авто на электротяге в сегмент массового рынка, говорится в совместном заявлении компаний. Зарядные станции, построенные при «беспрецедентном по размаху сотрудничестве» компаний, будут гораздо быстрее существующих за счет большой мощности – до 350 кВт на машину. Это почти втрое больше, чем у зарядок Tesla Supercharger (120 кВт), которые обеспечивают порядка 250 км пробега с 30 минутами зарядки для совместимых электромобилей.

Строительство зарядных станций начнется в 2017 г., на первом этапе их будет 400. К 2020 г. в Европе должно быть уже несколько тысяч станций высокой мощности. «Зарядка электромобиля должна стать такой же удобной, как заправка автомобиля бензином на АЗС», – говорится в сообщении компаний. «Наша цель – чтобы электромобиль заряжался за то время, пока его пассажиры пьют кофе на станции», – говорит гендиректор Audi Руперт Стадлер.

Компании войдут в проект в равных долях и будут привлекать в него других автопроизводителей и региональных партнеров. Со стороны Volkswagen Group в нем будут участвовать также бренды Audi и Porsche. «Для нас здесь два основных аспекта – сверхбыстрая зарядка и размещение зарядных станций в стратегических точках», – заявил гендиректор Porsche Оливер Блум. «Доступность зарядных станций высокой мощности впервые открывает возможность длительных поездок на электротяге. Это должно побудить все больше наших клиентов выбирать электромобиль», – считает гендиректор Daimler и Mercedes-Benz Дитер Цетше.

Новые зарядные станции будут использовать спецификации и универсальный разъем стандарта Combined Charging System (CCS) с возможностью зарядки как постоянным, так и переменным током.