«Газпром» поставил новый рекорд по экспорту

«Газпром» установил новый суточный рекорд по экспорту газа в дальнее зарубежье в объеме 608,9 млн куб. м, сообщила компания. За осень 2016 г. концерн улучшил этот показатель уже в девятый раз. Предыдущее пиковое значение – 601,2 млн куб. м газа в сутки – было зафиксировано 25 ноября. Интерфакс

«Росатом» прогнозирует 2,8 трлн руб. выручки в 2030 г.

«Росатом» к 2030 г. прогнозирует 10-летний портфель зарубежных заказов в объеме свыше $300 млрд по сравнению со $110 млрд в 2015 г., следует из презентации гендиректора госкорпорации Алексея Лихачева. Выручка может превысить 2,8 трлн руб. против 789 млрд руб. в 2015 г. Интерфакс

Highland Gold планирует удвоить выпуск золота

Highland Gold Mining планирует в 2020 г. производить 500 000 унций золота, следует из презентации компании. Около 200 000 унций будет приносить проект Кекура (Чукотский автономный округ), 140 000 унций – Ново-Широкинский рудник (Забайкалье) и 160 000 унций – Хабаровский кластер: Многовершинное, Белая Гора и Благодатное. План на 2016 г. – 255 000–265 000 унций. Интерфакс