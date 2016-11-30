Банки все спишут на Верховный суд

Банки, находящиеся на санации, имеют право списать субординированные кредиты – даже если они взяты до вступления в силу законов, позволяющих их списать

Верховный суд не нашел нарушений в том, что банки, находящиеся на санации, списывают субординированные кредиты в одностороннем порядке. Об этом говорится в определении Верховного суда об отказе передать жалобу компании «Орими», субординированный заем которой списал банк «Таврический», на рассмотрение экономической коллегии Верховного суда. Из картотеки арбитражных дел следует, что в тот же день Верховный суд так же поступил и с жалобой другого кредитора «Таврического» – Санкт-Петербургской инвестиционной компании (СПИК).

«Орими» выдала в 2009 г. «Таврическому» субординированный заем на 15 млн евро на 63 месяца, в 2011 г. договор был продлен до 30 июня 2017 г., следует из материалов дела. СПИК выдала два субординированных займа: в 2012 г. на 300 млн руб. на семь лет и в 2003 г. на 150 млн, в 2011 г. срок займа увеличен до 14 лет. Списания кредитов договоры не предусматривали.

В марте 2015 г. ЦБ объявил, что санатором «Таврического» стал банк «Международный финансовый клуб» (МФК; у Михаила Прохорова 47,4%). На спасение банка регулятор выделил 28 млрд руб. сроком на 10 лет.

Но в плане санации «Таврического» есть списание субординированных кредитов, следует из материалов дела, на основании статьи 25.1 закона «О банках и банковской деятельности», которая появилась в законе только в декабре 2014 г. СПИК и «Орими» требовали восстановить обязательства «Таврического» и дошли до Верховного суда. «Орими» даже выиграла дело в двух инстанциях, но Арбитражный суд Северо-Западного округа привел дела «Орими» и СПИК к единому знаменателю.

Обратная законность Помимо «Таврического», но по той же норме закона Балтинвестбанк списал давний субординированный кредит, взятый у той же «Орими», сейчас идет суд в первой инстанции. Судебная практика подтверждает правомерность действий банка, говорит предправления Балтинвестбанка Константин Яковлев. Представитель «Орими» надеется, что решение будет в пользу компании. На основании статьи 25.1 списал субординированные кредиты и «Траст».

«Мы настаивали, что неправомерно применять к правоотношениям, возникшим в 2009 г., нормы закона, вступившие в силу 1 января 2015 г. Если бы наша жалоба была принята на рассмотрение, Верховный суд должен был бы ее удовлетворить либо согласиться, что закону может быть придана обратная сила», – говорит представитель «Орими». В СПИК на запрос не ответили. Пресс-служба МФК сказала, что банк удовлетворен решением суда.

Верховный суд указывает, что списание субординированных кредитов предусмотрено не только законом «О банках и банковской деятельности», но и законом о банкротстве. Изменения в этом законе, принятые в декабре 2014 г., распространяют его действие и на правоотношения (в связи с участием АСВ в предупреждении банкротства), которые возникли до его вступления в силу.

Позиция Верховного суда ошибочна, считает советник Saveliev, Batanov & Partners Радик Лотфуллин: норма закона о банкротстве распространяется не на любые правоотношения, возникшие до декабря 2014 г., а только на те, что возникли в связи с реализацией плана санации.

Статья 25.1 закона «О банках и банковской деятельности», продолжает он, содержит условия прекращения обязательств по договору субординированного кредита, но она не распространяется на правоотношения, возникшие до вступления этой нормы в силу (см. врез).

Верховный суд прав, считает партнер адвокатского бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко: по плану участия АСВ банк должен прекратить обязательства по субординированным кредитам. Если он не отменен, не оспорен и исполняется, обязательства по кредитам прекращаются – по закону о банкротстве. Требования по субординированному займу при банкротстве удовлетворяются после всех остальных кредиторов. Если банк восстановит платежеспособность за счет инвесторов и государства, странно удовлетворять еще и требования компаний по субординированным кредитам, заключает Бабенко.

СПИК и «Орими» обратятся в Конституционный суд, предполагает партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный: получается, что закон, по сути, позволяет лишить гражданина или компанию их актива на основании нормы, которая не действовала, когда кредит выдавался, и которой законодателем не придана обратная сила.