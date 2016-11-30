Российские пчелы делают неправильный мед

«Роскачество» предлагает ужесточить стандарты качества меда. Оказалось, что пчел частенько лечат антибиотиками. А это ухудшает качество меда и препятствует его поставкам в Европу

АНО «Роскачество» проверило 70 торговых марок меда, отобрав образцы более чем в 30 розничных сетях, ярмарках и специализированных магазинах. Продукция проверялась в том числе и на наличие антибиотиков, рассказал «Ведомостям» представитель «Роскачества». Формально лишь один образец провалил тест. В нем были превышены допустимые показатели антибиотиков тетрациклиновой группы. Их содержание в меде, равно как и амфениколов, регулируется техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Но почти половина образцов (34) содержали остатки антибиотиков, содержание которых никак не регулируется этим документом. Между тем систематическое злоупотребление антибиотиками вредит здоровью людей. Обычные инфекции, с которыми медицина успешно боролась на протяжении десятилетий, могут снова стать смертельно опасными из-за развития устойчивости организма человека к антибиотикам, предупреждала в 2014 г. ВОЗ.

По итогам проверки «Роскачество» рекомендовало Минсельхозу и Россельхознадзору добиться включения в техрегламент допустимых показателей по содержанию в меде еще двух групп антибиотиков – метаболитов нитрофуранов и нитроимидазолов. Это оградит людей от некачественного продукта и ненужного потребления антибиотиков, отметил представитель «Роскачества». Кроме того, это откроет для пчеловодов экспорт в страны Евросоюза, правилами которого наличие следов любых антибиотиков в меде запрещено.

АНО «Российская система качества» («Роскачество») учреждено правительством в 2015 г. для независимого исследования качества товаров, финансируется государством. «Роскачество» организует и проводит по всей стране независимые веерные исследования качества продукции и ее добровольную сертификацию, по результатам которой присваивается российский знак качества.

Вопрос о качестве российского меда обсуждается с весны. В апреле на заседании форума Общероссийского народного фронта (ОНФ) пчеловод из Кемеровской области Дмитрий Николаев попросил президента России Владимира Путина защитить рынок от фальсификатов. В частности, Николаев просил доработать существующие нормы и внести в них четкие критерии, отделяющие мед от медосодержащей продукции, а также сформулировать требования к качеству и безопасности продукта. Путин дал поручение проработать вопрос правительству. Это и привело к масштабному исследованию «Роскачества».

Антибиотики попадают в мед в основном через ветеринарные препараты, которыми пчеловоды лечат пчел, объясняет председатель правления Союза пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Алтайского края Сергей Тастан. Вредные вещества скапливаются в воске, а оттуда попадают и в мед. Тастан считает, что можно обойтись и без антибиотиков.

Сегодня сложно найти мед без антибиотиков – производство чистого меда значительно дороже, добавляет директор по производству компании «Си-продукт» Андрей Иванов. Торговые сети не обговаривают дополнительных требований к изготовителю, поскольку работают по техрегламенту, говорит Иванов. С ним соглашается представитель «Медового дома».

Около 90% российского меда производится населением, приводил весной на форуме ОНФ данные Путин. По данным Росстата, за январь – октябрь 2016 г. в стране произведено 67 740 т меда – почти на 10% меньше, чем годом ранее.

Экспорт меда, по данным Федеральной таможенной службы, последние годы растет в разы, однако все равно не делает погоды для пчеловодов. Так, в 2015 г. за границу было поставлено 3566 т меда на $8,4 млн, или немногим более 5% общероссийского производства.

Если запретить использование антибиотиков в пчеловодстве, то экспорт российского меда в Китай, США и арабские страны увеличится в разы, поскольку там не хватает качественного продукта, уверен гендиректор компании «Башкирский мед» Ришат Галеев. В свою очередь это позволит российским компаниям расширить производство и нарастить прибыль, отмечает он.

Европейский рынок несопоставим по масштабам, например, с китайским, поэтому «Медовому дому» интереснее работать с Китаем, говорит представитель этой компании. По его словам, продукция «Медового дома» изготавливается в полном соответствии с российским законодательством.

Помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко сообщил, что служба поддержит инициативу «Роскачества»: нынешний техрегламент не учитывает новые ксенобиотики и антибиотики, отметил он. Представитель Минсельхоза подтвердил получение письма от «Роскачества». Министерство, по его словам, изучит целесообразность внесения изменений, предлагаемых «Роскачеством». При этом он напомнил: вопросы технического регламента и внесения в него изменений находятся в ведении Евразийской комиссии. Поэтому иногда согласования между всеми странами-партнерами могут затянуть решение вопроса.

Внесение поправок в техрегламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) требуют продолжительного времени: предложения сначала рассматриваются на профильных рабочих группах, затем в профильном консультативном комитете, далее поступают в коллегию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК); окончательное слово за советом ЕЭК, в который входят вице-премьеры стран ЕАЭС, говорит представитель ЕЭК.