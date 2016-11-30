Заработала новая фабрика НЛМК

НЛМК Владимира Лисина запустил в Старом Осколе фабрику окомкования Стойленского ГОКа – 6 млн т окатышей в год, что позволит снизить закупки у «Металлоинвеста». На строительство фабрики компания потратила два года и $680 млн, сообщил Лисин. В церемонии открытия участвовал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Это крупнейший инвестпроект НЛМК после запуска в 2013 г. мини-завода «НЛМК-Калуга»: на него ушло пять лет и более $1 млрд. Ведомости

Антимонопольная служба против повышения тарифов «Транснефти» на 6,35%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает нецелесообразным повышать тарифы «Транснефти» в 2017 г. на 6,35%, заявил замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин: «Мы предлагаем не смешивать повышение тарифов в целом по системе и тариф на Заполярье – Пурпе». Зампред правительства Аркадий Дворкович давал поручение урегулировать разногласия вокруг тарифа на Заполярье – Пурпе (часть системы Заполярье – Пурпе – Самотлор). Нефтяные компании предложили его снизить, а операционные затраты «Транснефти» компенсировать за счет повышенного тарифа по всей остальной системе. «Транснефть» предложила провести в 2017 г. дополнительную индексацию на 1,94%, тогда общая индексация может составить 6,35%. Интерфакс

«Мечел» сократил добычу угля

«Мечел» сообщил, что в III квартале 2016 г. добыл около 5,6 млн т угля – на 5% меньше, чем во II квартале; за девять месяцев добыто 17,1 млн т – на 2% меньше, чем за девять месяцев 2015 г. «Мечел» объяснил это дефицитом подвижного состава в Кузбассе. Интерфакс

«Роснефть» может продать часть АЗС

ФАС одобрила ходатайство «Роснефти» о покупке «Башнефти», но выдала предписание в течение двух лет продать АЗС в тех регионах, где совокупная доля на розничных рынках моторного топлива «Роснефти» и «Башнефти» превысит 50%. Интерфакс

Цена дороги от Челябинска до Екатеринбурга

Капитальные затраты на высокоскоростную железнодорожную магистраль Челябинск – Екатеринбург будут определены в начале 2017 г., заявил вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров: по предварительной оценке РЖД, это около 165 млрд руб. Не менее 60% средств – кредиты и экспортное финансирование, сообщил Гаттаров, конвертируемые займы – до 30%, акционерный капитал – до 10%. Первые поезда могут пойти в 2023 г. Интерфакс