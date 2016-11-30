Цифры. Тенденции. События

Иностранцам обещают меньше разрешений на работу

Минтруд предлагает сократить квоту разрешений на работу в России для иностранцев в 2017 г. на 17% по сравнению с 2016 г. – с 213 900 до 177 000, сообщила пресс-служба Минтруда. Проект постановления правительства об утверждении квоты на выдачу разрешений обсуждался на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Интерфакс

Белгородскому губернатору не хватает рук

Белгородская область испытывает нехватку рабочей силы, сообщил губернатор Евгений Савченко на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым. По словам Савченко, в нынешнем году в области было создано 9000 новых рабочих мест. В районных центрах уже не хватает рабочих рук, сказал губернатор. В частности, отметил он, в Старом Осколе на крупнейшей кондитерской фабрике «Славянка», на которой трудится более 5000 человек, нехватка кадров достигает 500 человек. «Из других регионов приглашаем, зарплата неплохая», – добавил губернатор. Интерфакс

Сенаторы одобрили закон о каникулах

Совет Федерации одобрил закон о двухлетних налоговых каникулах для самозанятых граждан. Они должны будут встать на учет в налоговых органах и смогут не платить никаких налогов в 2017–2018 гг. А затем они должны будут решить: прекратить деятельность, стать индивидуальным предпринимателем или уплачивать НДФЛ по ставке 13%. Каникулы будут распространяться на нянь и сиделок, репетиторов и уборщиц. Закон также увеличивает со 120 млн до 150 млн руб. предельный доход, при превышении которого налогоплательщик лишается права на применение упрощенной системы налогообложения. В июне текущего года Госдума приняла поправки, согласно которым с 2017 г. он повышается до 120 млн руб. Интерфакс