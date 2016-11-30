Законный мусор

В повестке Госдумы на 30 ноября скопилось 72 законопроекта, которые должны рассматриваться по так называемой сокращенной процедуре – в соответствии с ч. 7 ст. 118 регламента нижней палаты парламента. Статья гласит, что обычный порядок рассмотрения законопроектов не распространяется на рекомендуемые к отклонению, внесенные в период работы Госдумы предыдущих созывов или предлагаемые инициатором к рассмотрению без своего участия. В новом созыве всего два пленарных заседания в неделю, спикер «идет по повестке» (к примеру, в повестке на текущую среду 124 вопроса), не выделяя блоки, а «часа голосования» фактически нет. На нем раньше и рассматривались законопроекты по сокращенной процедуре, объясняет проблему сотрудник аппарата. Ради принимаемых законов час голосования сдвигается и сужается, поскольку в него попадают только отклоняемые и никому не нужные проекты. Предыдущий председатель Сергей Нарышкин каждое заседание специально оставлял полчаса на рассмотрение таких законопроектов, а сейчас никто не знает, что с этим делать, отмечает руководитель аппарата одного из комитетов. «Это как раз то, чем парламент должен заниматься, рассмотрение законопроектов – это и есть показатель эффективности», – замечает чиновник. Это говорит о неверном расчете времени, такие хвосты надо закрывать в первую очередь по сравнению с остальными зависшими из-за отклонения проектами, хоть это и не является нормативным требованием, сказал другой собеседник в аппарате одной из думских фракций. Это более важный показатель эффективности парламента, нежели явка депутатов, уверен чиновник: «Если их рассматривать быстро и регулярно, то гора быстро тает, а тут суета, все бегают, а документы копятся и копятся, а между дурацкими идеями гибнут и толковые, просто их там уже никак не разглядеть».

Все делается в соответствии с думским регламентом, это свидетельство неформального подхода к рассмотрению законопроектов, считает председатель думского комитета по регламенту Ольга Савостьянова («Единая Россия»). «Никто не ставит задачу рассмотреть столько законопроектов по одной процедуре и столько-то – по другой, эта цифра (72) сложилась исходя из работы комитетов», – указывает депутат. «Мы рассматриваем по нескольку таких законопроектов, но из-за тщательного обсуждения других законопроектов на эти часто не хватает времени, так как они идут в самом конце», – говорит собеседник, близкий к руководству Госдумы.

«Яблоку» отказано Верховный суд отклонил иск партии «Яблоко» об отмене результатов сентябрьских выборов в Госдуму. Партия ссылалась на многочисленные нарушения, зафиксированные на разных этапах кампании.

Аппарату Думы нужны предсказуемые, понятные правила игры, он не участвует в политических интригах, это инструмент работы, отмечает другой собеседник, близкий к руководству аппарата. Новый руководитель аппарата Госдумы Татьяна Воронова сообщила всем руководителям думских аппаратов комитетов, что теперь она будет проводить встречи с ними раз в две недели, рассказали несколько собеседников в нижней палате. «Она собирается плотно работать с нами, а также ждет от руководителей аппаратов инициатив. Одно из новшеств – будем проводить брифинги для депутатов перед их поездками: депутат должен знать, какие перед ним стоят задачи, и быть обеспечен материалами», – рассказал чиновник Госдумы.

Депутатская работа не должна быть оторвана от всей остальной жизни – не законами едиными жив депутат, он прежде всего политик и потом уже голосующий винтик, а сейчас всех пытаются сделать чиновниками, рассуждает собеседник во фракции.

В прошлой Госдуме по результатам выборов 2012 г. оказалось слишком много тех, кого там не должно было быть, и весь созыв они старались доказать свою нужность разными бредовыми инициативами, объясняет политолог Федор Крашенинников. В этот созыв в Госдуму попали все те, кто нужен и удобен власти, и неудивительно, что они не хотят прикасаться к бумажным завалам, состоящим из дурных инициатив прошлого созыва, и их можно понять, отмечает эксперт. Действительно, в этом созыве ожидается, что законодательного бреда будет меньше, и это можно только приветствовать. Но благодаря всем изменениям, прежде всего ужесточению контроля за депутатами, они становятся просто винтиками в системе и чиновниками, но не политиками, говорит политолог.