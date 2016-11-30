Импичмент по знакомству

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе в обращении к народу во вторник сообщила, что решение о ее судьбе после коррупционного скандала должен принять парламент, который сможет «минимизировать риск беспорядка и обеспечить стабильную передачу власти». Прокуратура считает Пак предполагаемой соучастницей в деле о злоупотреблениях ее близкой подруги Цой Сун Силь. По версии следствия, Цой, не занимая официальных должностей, пыталась вмешиваться в государственные дела и извлекать личную выгоду из знакомства с президентом, заставив несколько десятков компаний перечислить в общей сложности 77,4 млрд вон ($65,7 млн) в ее некоммерческие фонды. Адвокат Пак категорически отрицает все обвинения в ее адрес.

Информация о противозаконной деятельности Цой просочилась в корейские СМИ месяц назад, президент несколько раз приносила народу извинения, но это привело лишь к перерастанию скандала в массовые акции протеста. На этом фоне рейтинг одобрения Пак опустился до рекордно низкого уровня в 4–5%. Оппозиция обвиняет президента в затягивании времени и намерена уже на этой неделе поднять вопрос об отстранении Пак от власти. В случае импичмента выборы пройдут через 60 дней.

Проблемы южнокорейских президентов Бывший диктатор Чон Ду Хван, являвшийся президентом с 1980 по 1988 г., был арестован в 1996 г. по обвинению в коррупции и захвате власти и приговорен к смертной казни (позже ее заменили на пожизненное заключение), помилован в 1998 г. Его преемника Ро Дэ У (1988–1993 гг.) арестовали в 1993 г. и осудили за коррупцию на 22 года тюрьмы (позже наказание смягчили до 17 лет, а в 1998 г. амнистировали). Президенту Но Му Хёну (2003–2008 гг.) парламент объявил импичмент в 2004 г., но конституционный суд отменил это решение. Однако в 2009 г. Но покончил жизнь самоубийством в связи с обвинением в получении взятки.

Происходящее в Южной Корее – болезнь роста, ведь демократией она стала только в конце 1980-х гг., убежден бывший российский посол в этой стране Александр Панов: «Сами корейцы не смогут ответить на вопрос, почему именно так идет политический процесс в стране. Еще 30 лет назад там был жесткий диктаторский режим, теперь у власти не военные, а гражданские, но система пока не устоялась». К тому же президент Южной Кореи может находиться у власти лишь один срок, что тоже мешает проводить сбалансированную политику, отмечает дипломат: «Он только приходит к власти, а ему уже нужно вещи собирать». Кроме того, страна в предыдущие десятилетия стремительно вырвалась из нищеты и «накачалась деньгами», напоминает он: «Появилось что делить и что грабить, а как с этим справляться, не знали. Это искушение, которому трудно противостоять: посмотрите на соседний Китай, не беру уже наши случаи». Немалую роль при этом играют семейные связи и кланы, продолжает Панов: «Порой складывается ощущение, что в Южной Корее все друг друга знают, даже фамилий у них не так много. Во времена жестокой гражданской войны могли бросить все, но не родовые книги, корейцы знают всех своих родственников за несколько столетий». Чеболи – корейские семейные финансово-промышленные группы – имеют тесные связи с чиновниками, и часто дать взятку не считается чем-то преступным. Политические партии при этом не очень сильные – они то возникают, то распадаются и вокруг них вечно идут какие-то споры, добавляет дипломат. По его мнению, объяснима и реакция общества, отражающая местную специфику: «Корейскому менталитету присуща такая жесткость и даже чрезмерная принципиальность – если что-то начинает раскручиваться, то остановить их уже невозможно. Конфликт Севера и Юга – еще один пример жесткого противостояния, когда никто друг другу и пяди уступить не хочет». «Корейцы – народ очень совестливый, если они видят что-то, что не соответствует их представлениям о правильном государстве, их социальная активность начинает зашкаливать», – соглашается другой работавший в стране российский дипломат.