Статья опубликована в № 4214 от 30.11.2016 под заголовком: Слова

Дмитрий Песков

«Я не стал бы сейчас формулировать какую-то позицию на этот счет, тем более что ее нет. <...> Смена госсимволики – чрезвычайно объемная тема».

Пресс-секретарь президента не смог прокомментировать предложение байкера Александра Залдостанова дополнить герб России звездой Победы и колосьями. (ТАСС)

Дональд Трамп

«Никому нельзя разрешать сжигать американский флаг. Должны быть последствия. Возможно, лишение гражданства или год в тюрьме».

Избранный президент США призвал наказывать за осквернение государственного флага – сейчас этому мешает первая поправка к конституции США. («Ведомости»)

Игорь Конашенков

«Фактически половина территории занятых боевиками в последние годы районов в восточной части Алеппо полностью освобождена».

По словам представителя Минобороны, сирийские войска добились кардинального перелома «благодаря очень подготовленным и аккуратным действиям». («Интерфакс»)