Слова
Дмитрий Песков
«Я не стал бы сейчас формулировать какую-то позицию на этот счет, тем более что ее нет. <...> Смена госсимволики – чрезвычайно объемная тема».
Пресс-секретарь президента не смог прокомментировать предложение байкера Александра Залдостанова дополнить герб России звездой Победы и колосьями. (ТАСС)
Дональд Трамп
«Никому нельзя разрешать сжигать американский флаг. Должны быть последствия. Возможно, лишение гражданства или год в тюрьме».
Избранный президент США призвал наказывать за осквернение государственного флага – сейчас этому мешает первая поправка к конституции США. («Ведомости»)
Игорь Конашенков
«Фактически половина территории занятых боевиками в последние годы районов в восточной части Алеппо полностью освобождена».
По словам представителя Минобороны, сирийские войска добились кардинального перелома «благодаря очень подготовленным и аккуратным действиям». («Интерфакс»)