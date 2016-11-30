Статья опубликована в № 4214 от 30.11.2016 под заголовком: Налог с отсрочкой

Налог с отсрочкой

Москвичи могут получить еще пять месяцев, чтобы рассчитаться по налогу на имущество: пени за задержку не будут начисляться до мая 2017 г.
Москвичи могут получить еще пять месяцев, чтобы рассчитаться по налогу на имущество
Москвичи могут получить еще пять месяцев, чтобы рассчитаться по налогу на имущество
Д. Абрамов / Ведомости

Москвичи смогут разбираться с налогом на имущество до мая 2017 г., не боясь пеней за несвоевременную оплату, сообщил представитель департамента экономической политики и развития Москвы. Такой законопроект в ближайшие дни будет направлен на рассмотрение в Мосгордуму.

Налог по-прежнему нужно заплатить до 1 декабря, передал через пресс-службу руководитель департамента Максим Решетников, но тем, кто этого вовремя не сделает, не будет начисляться пеня со 2 декабря 2016 г. по 1 мая 2017 г.

В 2015 г. кадастровая стоимость заменила более низкую инвентаризационную при расчете налога на имущество населения в 28 регионах, в том числе в Москве. Первые платежки по новым правилам должны рассылаться во втором полугодии 2016 г., а расплатиться нужно до 1 декабря.

Но с приближением срока все больше москвичей обращались в налоговые инспекции за разъяснениями, рассказал представитель департамента: у многих остались вопросы о новом порядке расчета налога, или не пришла платежка, или указана неверная сумма налога. Тем, кто не заплатит вовремя, грозят пени – 1/300 ставки ЦБ от суммы задолженности в день, или 12,17% годовых (при текущей ставке).

Сколько платят

В Москве для квартир стоимостью до 10 млн руб. налоговая ставка составляет 0,1%, от 10 млн до 20 млн руб. – 0,15%, до 50 млн руб. – 0,2%, до 300 млн руб. – 0,3%, для более дорогой недвижимости – 2%. Для москвичей действует налоговый вычет в размере кадастровой стоимости 20 кв. м, для индивидуальных домов – 50 кв. м, а для комнат – 10 кв. м. Полную сумму имущественного налога москвичи станут платить с 2020 г., пока действует переходный период.

Данных о числе уже заплативших налог пока нет, говорит представитель налоговой инспекции Москвы: до 1 декабря подводить итоги преждевременно. ФНС инициативу поддерживает, отмечает представитель службы.

Законопроект может быть принят в середине декабря, указывает Решетников, но действовать будет со 2 декабря 2016 г. Начисленные к моменту принятия закона пени обнулятся, пояснил представитель департамента, а тем, кто их уже заплатил, вернут деньги или зачтут в счет других налогов.

Отсрочка – правильное решение, говорит президент СРО оценщиков «Экспертный совет» Алексей Каминский: многие налоговую квитанцию просто не получили, а в инспекции выстроились очереди. В некоторые – под сотню человек, рассказывает партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин. Вопросов от налогоплательщиков очень много, подтверждает сотрудник московской инспекции.

Основная причина претензий – некачественная исходная информация, объясняет Каминский: например, владельцу половины однокомнатной квартиры в Москве насчитали 8,5 млн руб. налога на имущество – с площади всего дома. Очень часто вместо площади квартиры в кадастре недвижимости указан год постройки дома, рассказывает он, но, даже понимая, что квартира не 2005 кв. м, оценщик не может поменять данные.

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