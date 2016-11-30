Правительство готовится к мусоропереработке – подготовлен список отходов, которые нельзя захоранивать с 2017 г. На большую часть запрет распространится позже

Статья опубликована в № 4214 от 30.11.2016 под заголовком: Что нельзя закопать

Сейчас в России захоранивается около 90% коммунальных отходов. С 2017 г. ситуация может начать меняться – правительство собирается запретить захоронение отходов, которые можно повторно использовать. Проект постановления правительства прошел общественное и межведомственное обсуждение и внесен в правительство, рассказал «Ведомостям» участник рынка переработки отходов и подтвердил представитель Минприроды.

Запрет будет вводиться в три этапа (см. таблицу). Начнут с лома цветных и черных металлов, продукции, содержащей ртуть. Закончат, например, несортированными отходами – с 2024 г.

Запрет предполагает 100%-ный сбор и удаление отходов всеми способами, кроме захоронения, уточняло Минприроды в пояснительной записке. Варианты – раздельный сбор (установка специальных контейнеров либо создание сети приемных пунктов) или сортировка отходов.

В перечень попали только те отходы, переработка которых уже налажена или захоронение которых запрещено другими нормами, например ртуть, объясняет представитель Минприроды. Запрет – это первый шаг, который подтолкнет распространение сортировки, выстраивание логистических цепочек и превратит отходы в продукт, говорит он.

Сейчас вторичная переработка не развита, признавал министр природы Сергей Донской, выступая весной в Совете Федерации. В 2014 г. образовался почти 71 млн т твердых коммунальных отходов, из которых только 7,5% было вовлечено в оборот, рассказал он, а доля переработки падает. В 1980-е гг. в Советском Союзе перерабатывалось до 60% бумаги, до 50% текстиля, свыше 30% шин. Сейчас перерабатывается 36% бумаги и 10% резины, сетовал Донской. Введение запрета кратно увеличит переработку к 2020 г., заявлял он позже.

Из 71 млн т коммунальных отходов 5% – металлолом, из хозяйственной деятельности выпадает вторичное сырье на 30 млрд руб., говорит директор НП «Руслом» Виктор Ковшевный. Запрет вернет эти деньги в экономику, полагает он, но нужно отменить НДФЛ с доходов от сдачи лома – люди боятся претензий ФНС.

Для макулатуры запрет очень важен, рассказывает исполнительный директор Лиги переработки макулатуры Максим Новиков. В России дефицит макулатуры: образуется 15 млн т в год, из которых 12 млн пригодны для переработки, но собирается всего 3,5 млн. А нужно сейчас 4 млн т, еще 350 000 т понадобится запускающимся переработчикам с 2017 г., говорит Новиков. К 2018 г., когда запрет будет распространен на макулатуру, как раз успеют внести необходимые законодательные изменения – например, отменить тот же НДФЛ, надеется он.

Переходный период необходим, поддерживает директор Deloitte Татьяна Кофанова: если не захоранивать, то надо перерабатывать, а мощностей не хватает. Если бы вводился запрет сразу на все эти отходы, то из-за низкой конкуренции цена переработки сильно выросла бы, считает она.