Тенденции. Цифры. События

Немного быстрее

МВФ улучшил прогноз для российской экономики на 2016 г. – спад не на 0,8, а на 0,6%. Оценки фонда теперь совпадают с прогнозом Минэкономразвития. «Экономика выдержала воздействие двойного шока снижения цен на нефть и санкций и показывает признаки начинающегося оздоровления», – отмечает МВФ. Прогноз на 2017 г. – рост на 1,1%. Инфляция продолжает замедляться – до 5,6% к концу 2016 г. (ранее фонд оценивал ее в 6,6% на конец 2016 г.). Интерфакс

3,2%

На столько экономика США выросла в III квартале в годовом выражении, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. По предварительным данным, рост составлял 2,9%, эксперты в среднем ждали менее значительного пересмотра темпов роста – до 3,1%, сообщает MarketWatch. Рост ВВП США в III квартале был максимальным более чем за два года, в основном за счет роста потребительских расходов и государства, а также увеличения экспорта. Рост индекса PCE Core, за которым следит ФРС при оценке рисков инфляции, в июле – сентябре составил 1,7%, структурные инвестиции выросли на 10,1% против объявленных ранее 5,4%, а экспорт – на 10,1% (10%). Интерфакс

В правительстве любят погорячее

Дискуссия о понижении температуры воды в системе горячего водоснабжения закрыта, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. «Я собирал специалистов, экспертов и коллег в правительстве, которые отвечают за это направление, и общий вывод такой – делать этого не следует. Изменения в СанПиН мы принимать не будем, менять температуру не будем, все останется как есть сегодня», – пообещал он. В середине ноября Роспотребнадзор опубликовал уведомление о начале разработки изменений в санитарные нормы, по которым температура горячей воды в жилых домах может быть снижена на 10 градусов – до 50. Идею раскритиковали ФАС и Минэкономразвития. Интерфакс