Бизнес пошел в социальный рост

«ОМК-партнер­ство», признанное лучшей программой по содействию развитию инфраструктуры благотворительности в регионах, уделяет много внимания поддержке детей и молодежи. На фото – участники одного из его проектов

Компании оправились от шока и восстановили расходы на корпоративную благотворительность: в 2015 г. на нее пришлась такая же доля прибыли, что и в 2013 г.

Исследуя результаты социальной деятельности компаний в 2015 г., эксперты прорыва не ждали: экономическая ситуация оставалась сложной, год назад многие компании сомневались, смогут ли сохранить благотворительные проекты в прежнем объеме. Поэтому главным открытием исследования «Лидеры корпоративной благотворительности – 2016», восьмой раз проведенного «Форумом доноров», PwC и «Ведомостями», стало то, что, несмотря на прогнозы, корпорации в прошлом году направили на программы корпоративной социальной ответственности (КСО) в России даже больший процент от выручки, чем в 2014 г., отмечает Елена Дубовицкая, директор российской практики PwC по корпоративному управлению и устойчивому развитию. Этот вывод сделан на основе анализа данных 23 компаний, принимающих участие в исследовании в течение трех последних лет и раскрывающих свои бюджеты, объясняет она. По подсчетам PwC, средние расходы на благотворительность и социальные программы у постоянных участников исследования за 2015 г. выросли на 4–5%. В среднем компании тратили на эти цели 0,12% своей выручки – это почти на четверть выше, чем годом ранее. Лидеры же по доле расходов среди всех участников – компании горнодобывающего сектора направили на социальные программы в среднем 0,35% выручки. При этом финансовое положение большинства из 23 постоянных участников в 2015 г. заметно не улучшилось, более того, их совокупная выручка оказалась на 8% ниже, чем в 2014 г., рассказывает менеджер PwC Вера Смирнова. Скорее можно сказать, что компании компенсировали шоковое снижение благотворительных бюджетов, произошедшее в кризисном 2014 году, и сфера КСО возвращается к докризисной ситуации, объясняет она. «Мы видим, что, несмотря на экономическую ситуацию, в целом бюджеты на КСО и в прошлом, и в этом году заметно не сократились», – подтверждает директор Агентства социальной информации Елена Тополева-Солдунова. Это свидетельствует о том, что благотворительность становится неотъемлемой частью бизнес-стратегии компаний и ее роль с каждым годом продолжает расти, заключает Дубовицкая.

Антикризисные рекорды

Всего в исследовании этого года участвовало 60 компаний – столько же, как и годом ранее. Сообща они поставили сразу несколько рекордов, сообщила Александра Болдырева, руководитель программы «Лидеры корпоративной благотворительности» в «Форуме доноров».

Так, свои бюджеты в этом году раскрыли 93% участников – это максимальный результат за все время проведения исследования.

Рекордной оказалась и общая сумма расходов на КСО, заявленная участниками проекта, – почти 20 млрд руб. «Норникель» отчитался о самом крупном за историю проекта годовом бюджете компании-участника – 7 млрд руб., что в 2,5 раза больше его расходов в 2014 г. Размер бюджета не является ключевым фактором при оценке социальной деятельности участников исследования – при составлении рэнкинга лидеров наибольший вес имеют содержание и качество программ (см. врез). И эксперты в итоге поставили «Норникель» на 6-е место в общем рэнкинге – тот же результат он показал и годом ранее. Второй по величине бюджет – 1,5 млрд руб. – заявила «Фосагро», миллиардный рубеж превысили социальные инвестиции АФК «Система» и «Евраза» (см. таблицу).

Все участники исследования активно развивали программы по вовлечению сотрудников в свои социальные программы – как за счет волонтерства, так и путем сбора частных пожертвований. Пожертвования в 2015 г. привлекали 80% участников проекта. Максимальный объем денежных средств – 56,7 млн руб. – собрала с помощью сотрудников банковская группа «Зенит», на 2-м месте по сборам оказался «Русал», работники которого пожертвовали более 11 млн руб.

Как ищут лидеров В исследовании «Лидеры корпоративной благотворительности» и конкурсе благотворительных программ участвуют компании с годовой выручкой от 100 млн руб. Совокупная выручка участников этого года составила 7,5 трлн руб., вместе они обеспечивают 1,3 млн рабочих мест. В основе методологии оценки их социальной деятельности лежат как количественные, так и качественные критерии. Исследование проводится в два этапа. На первом идет сбор и анализ количественных показателей из заполненной участником анкеты. На втором – качественные данные анализируют члены экспертного жюри. Основной вес в итоговом результате, определяющем место участника в рэнкинге, имеет оценка содержания и качества программ – на нее приходится 85%. Остальные 15% дает общее мнение жюри. Самые весомые критерии оценки – концепция и стратегия; управление и процесс; результаты и перспективы. На каждый из них приходится по 20% баллов. Еще 15% приносит информационная политика, и только 10% – финансовые показатели компаний (расходы на благотворительность за прошедший финансовый год, оборот компании, прибыль до налогообложения).

Интересно, что, судя по анкетам компаний-участников, средняя сумма пожертвований на одного сотрудника в 2015 г. выросла очень резко – на 87% до 921 руб. Все это характерно для компаний, достигших высокого уровня корпоративного развития и соответствующей ему лояльности и инициативности сотрудников, считает Дубовицкая. Появляется все больше примеров, когда корпоративные волонтерские проекты начинают выполнять функцию тимбилдинга, отмечает Тополева-Солдунова.

В целом радует и продолжающееся повышение качества благотворительных программ участников исследования – почти у всех участников проекта есть сформированная политика ведения благотворительной деятельности и методики оценки программ, все чаще вместо одного сотрудника в корпорации социальными программами занимается целое подразделение, говорит Болдырева. Очевиден и тренд на повышение прозрачности в этой сфере, добавляет она. В результате благотворительность большинства компаний – участников исследования за последние годы приобрела системный характер: компании четко определяют приоритеты, выстраивают технологии и механизмы, привлекают партнеров. Сфера КСО становится все более цивилизованной, радуется Тополева-Солдунова.

Талант и духовность

Большая часть участников рэнкинга поддерживает социальные проекты сразу в нескольких сферах. Самыми популярными направлениями социальных расходов стали программы, связанные с образованием/просвещением и социальной защитой.

Корпоративных образовательных программ действительно много, они развиваются, появляются новые – кадровый дефицит в сферах передовых технологий продолжает усиливаться, поэтому корпорации давно работают не только со студентами, но и со школьниками, говорит руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. Но если такие программы создаются менеджерами, стремящимися сразу ориентировать школьников на использование специальных технологий или узкие области знания, а не педагогами, способными обеспечить высокое знание базовых школьных дисциплин, необходимого эффекта они не дают. Пока общий результат остается неудовлетворительным: за Россией сохраняется слава кадрового донора для высокотехнологичного сектора других стран. Поэтому целью должно стать выявление талантов, их дальнейшее развитие, содействие в построении молодыми людьми успешной карьеры в России, подчеркивает Шмелева. Работа с талантливой молодежью становится важнейшим государственным приоритетом и педагоги, высокотехнологичные компании и государство должны начать над этим работать более системно, уверена она.

Российские компании также чаще международных поддерживали культуру, здравоохранение, науку, спорт, а международные – чаще занимались экологическими программами и помощью местным сообществам, заметили эксперты «Форума доноров». Программы религиозной направленности поддерживали только отечественные корпорации – чаще всего предприятия промышленно-сырьевого сектора.

Также эксперты отметили, что предприятия промышленно-сырьевого сектора в 2 раза чаще выделяют деньги по обращениям, чем компании потребительского рынка, и реже сотрудничают с крупными федеральными НКО – профессиональными благотворительными фондами и т. д. Это объясняется тем, что такие компании очень тесно связаны с регионами своего присутствия и для них приоритетом является работа с местными сообществами, объясняет Болдырева. Кроме того, далеко не во всех регионах их работы развиты НКО, и бизнесу приходится брать на себя их функцию.

Все компании, попавшие в топ-10 рэнкинга, вписывают благотворительность в общую стратегию бизнеса, системно определяют приоритеты, выстраивают систему управления процессом, могут оценить эффективность и социальное воздействие своей благотворительной деятельности, а также демонстрируют открытость и высокую информационную активность, отмечает Болдырева. Лидером рэнкинга в этом году стала «Сахалин энерджи инвестмент компани», на 2-м месте – Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), на 3-м – АФК «Система». Все три компании не раз входили в топ-10 лучших корпоративных благотворителей, а их программы становились победителями и лауреатами номинаций партнеров исследования, что говорит об устойчивом развитии компаний в этой области, объясняет Болдырева. Далее следуют «Ростелеком» и PepsiCo, продвинувшаяся на 5-е место с 53-го.

Прошлогодние лидеры рэнкинга – «Северсталь», «Газпром нефть» и «Металлоинвест» в исследовании этого года не участвовали, так как по условиям проекта вошли в его жюри, объясняет Болдырева.

Система плюс партнеры

Победители поддерживают инициативу и работают в партнерстве со всеми заинтересованными в реализации проектов сторонами, что позволяет добиться лучшего эффекта, объясняет входивший в жюри первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев. Победители проводят не только внутреннюю, но и независимую оценку эффективности, благотворительных программ, добавляет директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ Ирина Мерсиянова. А конкурсное распределение средств при отборе проектов делает финансирование в компаниях-победителях максимально прозрачным и понятным, отмечает директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова.

Например, «Сахалин энерджи», реализующая проект «Сахалин-2» по разработке нефтегазовых месторождений в Охотском море на шельфе о. Сахалин, всю благотворительную деятельность ведет в сотрудничестве с местными властями и местным сообществом, партнеры вовлечены в принятие важных решений – от разработки стратегии до определения финансирования, отметило жюри. Например, обучающую программу детской безопасности по снижению числа ДТП компания с 2005 г. реализует в партнерстве с правительством Сахалина и управлением МВД. В Корсаковском городском округе компания поддерживает социальные проекты, одобренные советом, в который входят чиновники городской администрации и местные жители. Программы по поддержке малочисленных народов компания разрабатывает с 2006 г. – причем с пятилетним горизонтом планирования. В прошлом году она среди прочего поддерживала проекты по сохранению и популяризации культурного и языкового наследия сахалинских нивхов. Что же касается волонтерских программ, «Сахалин энерджи» обучила сотрудников-волонтеров для работы в «Птичьем госпитале» – они освоили мероприятия по реабилитации животных, загрязненных нефтью и нефтепродуктами. В декабре 2015 г. 80 подготовленных волонтеров участвовали в спасении животных, пострадавших после аварии танкера «Надежда» в порту Невельска.

СУЭК указывает, что социальные программы и мероприятия компании помогают ей в достижении экономических целей. Компания, управляющая градообразующими предприятиями в 11 городах и поселках, ставит основной целью своей социальной деятельности всестороннее развитие всех регионов присутствия и улучшение в них качества жизни. Этой цели компания добивается в том числе за счет программ, позволяющих местному населению меньше зависеть от градообразующих предприятий. Например, ее проект «Трудовые отряды СУЭК» позволяет подросткам от 14 до 18 лет на летних каникулах попробовать себя в разных профессиях, «Молодежное предпринимательство» привлекает в мелкий и средний бизнес молодежь, а «Школа социального предпринимательства» способствует развитию предприятий, решающих социальные проблемы.

Подходы к благотворительной деятельности АФК «Система» эволюционировали, отмечает Мерсиянова. Когда-то решение о выделении средств на социальные цели принимал руководитель компании, зачастую на основе личных симпатий, благотворительность не была связана с целями и задачами компании. К 2015 г. в АФК «Система» была выстроена понятная система принятия решений в области КСО, принята антикоррупционная политика, положение о расходовании средств, о мерах по урегулированию конфликтов интересов, отмечает эксперт. Флагманский проект компании – «Лифт в будущее», он поддерживает талантливую молодежь в первых профессиональных шагах, соответствует интересам компании, нуждающейся в постоянном притоке высококвалифицированных кадров, продолжает она. Также несомненны заслуги компании в развитии волонтерства, отмечает Мерсиянова: в АФК «Система» уровень вовлеченности ее сотрудников в благотворительную деятельность в прошлом году приблизился к максимальному по России – около 7%.

Все лидеры рэнкинга реализуют долгосрочные программы, связанные с их бизнес-стратегией и решающие основные проблемы общества, на их практики можно равняться, резюмирует директор бизнес-академии «Мирбис» Светлана Герасимова.