Добро под контролем

Компании стремятся не только увеличивать пожертвования, но и расходовать их с максимальной пользой. Они сотрудничают с властями, приглашают для оценки благотворительности иностранных консультантов, устанавливают требования к грантополучателям

В этом году победителями конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности» стали компании «Сахалин энерджи», Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) и АФК «Система». Все три, несмотря на проблемы в экономике, в 2015 г. увеличили расходы на благотворительность по сравнению с 2014 г.: «Сахалин энерджи» – с 42 млн до 60 млн руб., СУЭК – с 619 млн до 772 млн руб. и АФК «Система» – с 925,2 млн до 1 млрд 350 млн руб. По методике оценки благотворительности, разработанной компанией PwC и организацией «Форум доноров», размер бюджета, выделенного компанией на социальные проекты, имеет наименьшее значение. Лучшими признаются не те, кто жертвует большие суммы, а те, кто добивается максимального результата с минимальными финансовыми затратами, пояснила директор российской практики PwC по корпоративному управлению и устойчивому развитию Елена Дубовицкая. Опросив победителей конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности – 2016», «Ведомости» решили выяснить, как выстроены управленческие процессы в лучших корпоративных благотворительных программах и по каким показателям можно судить об успехе их деятельности.

Подружиться с властью

В «Сахалин энерджи» вопросами социальных инвестиций, включая благотворительность, занимается не фонд, а отдел социальной деятельности. В сотрудничестве с правительством Сахалинской области компания развивает шесть направлений: безопасность жизнедеятельности, охрана окружающей среды, образование, культура, здравоохранение и поддержка малочисленных народов Севера. Партнерство с властью дает возможность использовать наработанную государственными организациями экспертизу и статистические данные, получать поддержку в проведении социальных мероприятий и т. д., говорит руководитель отдела социальной деятельности Наталья Гончар.

Рекордсмен по благо­твори­тельности Самый большой благотворительный бюджет – у компании «Норильский никель»: 7 млрд руб. Совокупные расходы компаний на благотворительность в 2015 г. составили около 20 млрд руб.

Ассоциация грантодающих организаций, «Форум Доноров»

Власти могут предлагать и финансовую помощь. Так, в СУЭК совместно с регионами были открыты центр зимних видов спорта в Бородине и бассейн в пос. Саган-Нур в Бурятии. Еще один проект – «Лыжи мечты» софинансирует фонд президентских грантов «Перспектива», рассказывает заместитель гендиректора компании и президент фонда «СУЭК – регионам» Сергей Григорьев.

Крупные благотворительные проекты нужно координировать с властями, чтобы не дублировать и не подменять государственное финансирование, замечает президент благотворительного фонда АФК «Система» Елена Чернышкова. Ее фонд, например, работает в партнерстве с Московским городским советом ветеранов и мэрией Москвы. Это позволяет оказывать помощь, которую ветераны получили от местных властей и некоммерческих организаций в недостаточном объеме.

Бизнес сотрудничает с властью еще и потому, что ожидает от нее более удобных законодательных и налоговых условий, но главное – это мощный моральный стимул для предпринимателей, рассуждает директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики Ирина Мерсиянова. Признание на уровне города или региона укрепляет имидж и репутацию компании, доверие к ней со стороны партнеров и клиентов, замечает она.

Объективный взгляд

С 2006 г. «Сахалин энерджи» реализует программу «План содействия развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области» – совместно с правительством Сахалинской области и Региональным советом уполномоченных представителей коренных малочисленных народов Севера. Компания, например, назначает стипендии студентам – представителям народов Севера. Чтобы понять, насколько эффективно работает тот или иной проект программы, она приглашает независимого международного эксперта – ученого-антрополога, имеющего опыт работы в России, Канаде, США, Китае, Индонезии и Вьетнаме, рассказывает Гончар. Эксперт проводит консультации с партнерами программы, благополучателями и теми, чьи заявки не были поддержаны, после чего дает рекомендации, как улучшить программу. Например, он посоветовал активнее участвовать в программе муниципальным администрациям и сейчас в районные комитеты, которые входят в структуру управления программой, главы администраций назначают своих представителей, говорит Гончар. Советы независимого консультанта компания включает в отчеты, которые размещаются на сайте программы и распространяются в районах проживания коренных народов острова.

Проектный офис

В СУЭК считают, что прозрачность благотворительной деятельности обеспечивают не только отчеты экспертов, но и централизованное управление всеми социальными проектами, которые стандартизованы. Так, в СУЭК успешный проект реализуют сразу в нескольких регионах, рассказывает Григорьев. Сегодня практически все социальные и благотворительные программы в компании межрегиональные – они адаптируются под конкретный регион, город или даже поселок. Такая система позволяет лучше контролировать работу фонда, считает Григорьев. По каждому проекту есть четко расписанные инструкции, поясняет он: какие нужно ставить цели, что для этого делать и как, какие суммы тратить, как составлять отчетность. Данные по проектам в разных городах и регионах сводятся в единую базу данных, что дает возможность сравнивать работу сотрудников фонда на местах. В России далеко не всем корпорациям удается централизовать благотворительную работу дочерних компаний и филиалов, замечает Чернышкова. Обычно предприятия внутри холдинга хотят делать суперпроекты, ищут оригинальные идеи, конкурируют между собой и редко делятся успешным опытом друг с другом, рассказывает она.

KPI добра

Благотворительный фонд АФК «Система», созданный в 2004 г., реализует проекты в трех направлениях: образование (отбирает и обучает старшеклассников и студентов, ориентированных на технические специальности), социальная поддержка незащищенных слоев населения и корпоративное волонтерство (помогает детям-сиротам и ветеранам Великой Отечественной войны) и культура (помогает музеям в разработке интерактивных систем).

О потраченных деньгах менеджеры фонда отчитываются непосредственно перед акционерами компании. Эффективность затрат на добрые дела оценивается по тем же показателям, что и любые другие вложения компании, говорит Чернышкова. Она рассказывает, что каждый год на совете директоров компании представляет отчет о проделанной благотворительной деятельности и план, по каким ключевым показателям эффективности (KPI) фонд будет отчитываться в следующем году. Этими показателями в зависимости от проекта могут быть репутационный эффект, текучесть кадров, приток специалистов в регион. Если фонд, например, помогает работодателю находить и обучать талантливую молодежь по особо дефицитным специальностям, то критерием для оценки такой работы может служить приток в отрасль молодых специалистов, рассказывает Чернышкова. Или если, например, фонд развивает социальную инфраструктуру в отдельном регионе, где есть производство компании (строит дома культуры, больницы и детские сады), то результатом успеха этой благотворительности можно считать снижение текучести кадров на предприятии и приезд в город новых специалистов. Социальный проект напрямую не влияет на увеличение прибыли компании, но он точно должен работать на долгосрочную устойчивость бизнеса, подчеркивает Чернышкова. В этом, по ее словам, главное отличие корпоративных благотворительных фондов от независимых организаций, которые не связаны с бизнесом их основателей.

Просят отчитаться

В компании PwC отметили, что, рассматривая заявки от благотворительных фондов, жюри обращало внимание, насколько подробно в их документах прописана не только стратегия благотворительных программ, но и различные регламенты и принципы отбора грантополучателей. Так, прежде чем выбрать организацию, которой АФК «Система» хотела бы оказать помощь, менеджеры фонда должны получить одобрение правления, а также проверить грантополучателя, сделав запрос в другие фонды, которые уже работали с этой организацией, рассказывает Чернышкова. Благополучателей контролируют на всех этапах. В АФК «Система» от них требуют предоставлять отчетность о расходовании полученных средств. Так же поступают и в СУЭК, где, по словам Григорьева, этот пункт прописывают в договоре с организацией. Если компания, получившая деньги, по каким-то причинам расходует их не по назначению или не расходует вообще, то закон разрешает донору забрать сумму обратно. В практике фонда АФК «Система» были примеры, когда организации не заканчивали в срок проекты. По словам Чернышковой, менеджеры фонда в этом случае созваниваются с благополучателями и, если выясняется, что проект заморожен по объективным причинам, его переносят на другое время. Но бывает, что деньги без пользы висят на балансе организации. Например, перечисленные в один из регионов 8 млн руб. на строительство питомника грантополучателю пришлось вернуть, потому что проект так и не был начат.