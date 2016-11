Образование вместо обедов

Богатые американцы жертвуют на благотворительность больше, чем когда бы то ни было, тем временем пожертвования от среднего класса и людей с низкими доходами падают. Эта тенденция может повлиять на развитие всего благотворительного сектора в США, считают в аналитическом центре Института политических исследований (Institute for Policy Studies, IPS).

Недавно IPS опубликовал доклад, подготовленный по программе исследований неравенства и общественных благ. В документе говорится, что небольшая группа богатых благотворителей стала жертвовать щедрее, чем когда бы то ни было раньше. При этом пожертвования менее обеспеченных доноров сокращаются. «Если эта тенденция сохранится, мы увидим, как в секторе благотворительности начнут доминировать несколько филантропов-супертяжеловесов», – пишут авторы исследования Чак Коллинз, Хелен Флэннери и Джош Хокси.

В ежегодном докладе Giving USA Foundation отмечается, что в 2015 г. сумма благотворительных пожертвований в США выросла на 4% по сравнению с предыдущим годом и достигла рекордного уровня в $373,25 млрд. При этом состав жертвователей заметно изменился.

IPS проанализировал данные налоговой службы США (IRS) о полученных гражданами налоговых вычетах, связанных с благотворительностью, и выяснил, что скорректированные на уровень инфляции благотворительные взносы от людей с доходом более $10 млн в год выросли на 104% за период с 2003 по 2013 г. Благотворительные налоговые вычеты тем, кто зарабатывает по $500 000 в год или более, выросли на 57%. За тот же отрезок времени сумма благотворительных вычетов, полученных людьми с доходами менее $100 000 в год, сократилась на 34%.

Богатые американцы, в принципе, чаще обращаются за такими налоговыми вычетами, чем их менее обеспеченные соотечественники, поскольку они извлекают из этого большую выгоду. Однако данные IRS и исследование компании Target Analytics, на которое также ссылаются аналитики IPS, подтверждают общее снижение благотворительных пожертвований от мелких доноров.

Вдвое больше фондов 86726 частных благотворительных организаций насчитывалось в США в 2014 г. По сравнению с 1993 г. (43 956 организаций) их стало вдвое больше. С 2004 по 2014 г. число организаций выросло на 28%, а активы этих фондов увеличились на 35%, по данным IPS

Эта тенденция – естественное следствие усиливающегося имущественного неравенства в обществе, считает Рэй Мэдофф, профессор Boston College Law School и директор Forum on Philanthropy and the Public Good. Если большая часть богатств сосредоточена в руках небольшой группы людей, эти же люди будут выступать главными донорами средств для благотворительной деятельности.

При сохранении такой тенденции могут пострадать благотворительные организации, помогающие бедным, обеспокоены исследователи. Богатые американцы, пожертвования которых растут, более склонны поддерживать проекты в сфере образования и искусства.

«Одна из ценностей, которые мы уже потеряли, – это широкий общественный контроль за распределением благотворительных пожертвований», – говорит Мэдофф.

Аналитики также отмечают, что преобладание в секторе крупных богатых доноров делает менее предсказуемыми финансовые поступления многих благотворительных организаций и способствует концентрации пожертвований в крупных организациях и фондах, близких к богатым жертвователям.

Исследование подчеркивает растущие в среде благотворителей опасения, что богатые доноры приобретают слишком большое влияние не только на благотворительные, но и на политические организации и действующих политиков.

«Богачи уже имеют огромное влияние в бизнесе и в политике за счет пожертвований, которые они делают на выборные кампании. Растущая роль некоммерческих организаций в формировании государственной политики делает эту тенденцию особенно тревожной», – говорит редактор Inside Philanthropy Дэвид Кэллахэн.

Перевела Надежда Беличенко