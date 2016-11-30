Легко учредить, легко пожертвовать

Благотворителям важно, чтобы гранты шли на важные для них цели – например, на помощь детям

В США бурно развиваются именные благотворительные фонды. Их доноры сохраняют возможность влиять на то, куда вкладываются активы и как распределяется заработанное

Прошлый год стал весьма благоприятным для именных благотворительных фондов (donor-advised funds, DAF) в США. Согласно ежегодному отчету National Philanthropic Trust, сумма пожертвований в эти фонды в 2015 г. выросла на 11% до $22,26 млрд. Таким образом, этот показатель растет двузначными темпами седьмой год подряд. Сумма всех активов на благотворительных счетах по состоянию на конец года составила $78,64 млрд, что на 12% больше, чем годом ранее. Росту стоимости активов фондов также способствовала благоприятная рыночная ситуация.

В 2015 г. фонды DAF перечислили благотворительным организациям $14,52 млрд, что на 17% превышает тот же показатель в 2014 г.

Фонды DAF позволяют дарителям немедленно получить налоговый вычет с суммы своего пожертвования, при этом у доноров остается возможность влиять на распределение благотворительных грантов. Передавая фонду DAF или напрямую благотворительной организации ценные бумаги, даритель обычно имеет право на вычет в сумме всей текущей рыночной стоимости бумаг и не платит налог на доходы от ее прироста.

«У нас появилось больше доноров с крупными налогооблагаемыми пожертвованиями», – говорит Эйлин Хейсман, генеральный директор фонда National Philanthropic Trust, под управлением которого находятся активы на сумму $3 млрд.

National Philanthropic Trust проанализировал данные более чем о 1000 фондов DAF. В 2015 г. в США было 269 180 счетов, на которых учитываются активы благотворителей, переданные фондам. Это на 11% больше, чем в 2014 г. Средняя стоимость активов на таком счете выросла на 8,8% до $235 727.

Росту активов благотворительных фондов способствовало повышение популярности пожертвований через интернет, говорит Хейсман. «Миллениалам очень нравится жертвовать онлайн», – добавляет она.

Финансовый консультант из Калифорнии Уинни Сан отмечает рост интереса к фондам DAF среди ее клиентов, особенно ближе к концу года, когда все начинают искать способы вложить средства, выделенные на благотворительность. По ее словам, все больше благотворителей стали жертвовать неликвидные активы, такие как ценные бумаги, не находящиеся в свободном обращении, предметы искусства или сельхозугодья. А у нескольких ее клиентов были даже компании, приобретенные в этом году, имеющие хорошую ликвидность и солидные налоговые отчисления. «Фонды DAF для них – что-то, что легко учредить и куда легко жертвовать», – говорит она.

Клиенты Сан из поколения миллениалов предпочитают жертвовать организациям, помогающим животным, жертвам насилия и занимающимся защитой окружающей среды. Беби-бумеры более склонны поддерживать проекты в сфере искусства, здравоохранения и благотворительные фонды, помогающие нуждающимся детям.

Избрание Дональда Трампа президентом США может оказать влияние на деятельность фондов DAF. Трамп уже пообещал повысить «стандартный налоговый вычет», в результате чего могут снизиться число людей, которые пользуются несколькими вычетами, и, возможно, их стимулы совершать пожертвования.

Влияние президентства Трампа на деятельность фондов DAF трудно предсказать, но ограничение налоговых вычетов с благотворительных взносов может негативно сказаться на перспективах их роста, говорит Хейсман. Впрочем, возможно, жертвователи захотят гарантировать себе вычеты на несколько лет вперед, увеличив вложения в фонды к концу текущего года, добавляет она.

Перевела Надежда Беличенко