Третьяковская галерея и Московское метро запустили поезд

Третьяковская галерея и Московский метрополитен начали образовательный проект «Интенсив XX», посвященный русскому искусству XX в.

Запущен поезд, на стенах которого воспроизведены 78 работ из коллекции Третьяковской галереи на Крымском Валу, поезд начал курсировать по Кольцевой ветке Московского метрополитена. Одновременно на интернет-портале Intensiv20.ru в виде ярких и коротких лекций и подкастов размещена информация об авторах и коллекции Третьяковской галереи на Крымском Валу. Третьим элементом «Интенсива ХХ» станет оформление станции метро «Парк культуры». Опираясь на мировую практику, когда определенная станция метрополитена ассоциируется у пассажиров с конкретным объектом культуры, проект призван создать визуальную связь между станцией метро «Парк культуры» и Третьяковской галереей на Крымском Валу. Ведомости

У фильма «Изгой-один: Звездные войны. Истории» не будет продолжения

Продюсер фильма Кэтлин Кеннеди (и по совместительству глава Lucasfilm) рассказала, что продолжения ждать не придется, причем независимо от того, насколько хорошо фильм будет делать кассу в прокате. Кеннеди поддерживает главный креативный директор франшизы Джон Нолл и режиссер нового фильма Гарет Эдвардс. «Сейчас обсуждается съемка отдельных фильмов, состоящих только из одной части», – говорит Кеннеди о возможном будущем франшизы. Сюжет «Изгоя-один» предваряет четвертый (т. е. самый первый, вышедший в 1977 г.) эпизод эпопеи «Звездные войны: Новая надежда». С момента анонса «Изгоя-один» многие предполагают, что сюжет закончится плохо. Пессимизм этих ожиданий теперь подкреплен высказываниями Кеннеди про отсутствие продолжения. Если все главные герои погибнут, резонно не ждать «Изгоя-два», даже если первая часть станет хитом. Гарет Эдвардс даже шутит, что «сиквел снимет разве что Джордж Лукас». The Hollywood Reporter (Российское издание)