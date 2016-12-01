«Норникель» пошел в арбитраж

«Норникель» потребовал в Лондонском международном арбитраже признать договор купли-продажи 100% акций Norilsk Nickel Africa (владелец 50% в СП Nkomati) безусловным и подлежащим исполнению, а также – в случае невозможности исполнения договора в натуре – определить размер убытков, подлежащих взысканию с ботсванской BCL Group. Об этом сообщил «Норникель». «Норникель» заключил обязывающее соглашение с BCL Group о продаже Norilsk Nickel Africa еще в 2014 г., но BCL не выполнила обязательства, в октябре началась ее добровольная ликвидация. Ведомости

«Газпром нефть» займет на дивиденды

Совет директоров «Газпром нефти» одобрил соглашения с ВТБ об открытии трех кредитных линий на общую сумму 44,45 млрд руб., сообщила «Газпром нефть». Средства пойдут в том числе на выплату дивидендов. Интерфакс

«Еврохим» построит ГОК по специнвестконтракту

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и гендиректор «Еврохима» Дмитрий Стрежнев подписали специальный инвестиционный контракт на 10 лет о создании в Волгоградской области Гремячинского горно-обогатительного комбината. Инвестиции в проект – 117 млрд руб., из которых более 57 млрд будут вложены по подписанному контракту. К 2021 г. предприятие выйдет на мощность 2,3 млн т калия в год. Интерфакс

«Алроса» продала алмазы на $5 млн

«Алроса» на вторых торгах алмазами в Евразийском алмазном центре во Владивостоке (21–25 ноября) продала алмазы на сумму $5 млн, сообщила компания. В 2017 г. на площадке запланированы ежеквартальные торги алмазами специальных размеров (массой 10,8 карата и более). На первых торгах в сентябре было продано алмазов на $14,6 млн и бриллиантов на $18,254 млн. Интерфакс