$2,5 млрд на ремонт провала

Банк Англии проверял семь крупнейших банков страны: RBS, Barclays, Standard Chartered, HSBC, Lloyds Banking Group, Santander UK и Nationwide Building Society. Регулятор смотрел, как в случае неблагоприятного положения в экономике у банков снизится достаточность капитала. Он также оценивал, сколько капитала будет у банка после того, как менеджмент приложит усилия по его спасению, и после конвертации гибридного долга в акции.

Худший результат показал RBS, национализированный в кризис 2008 г. Стресс-сценарий обернулся бы для банка снижением капитала первого уровня с 15,5 до 5,9% (регуляторный минимум Банка Англии – 6,6%, для системно значимых банков – 7,3%). «Как показали стресс-тесты, RBS остается уязвимым при финансовых и экономических потрясениях», – говорится в заявлении Банка Англии. Он потребовал от RBS (73% акций в госсобственности) привлечь в капитал 2 млрд фунтов ($2,5 млрд) и в начале 2017 г. представить новый план по их привлечению.

Такой план RBS предоставил через несколько часов после объявления результатов стресс-тестов. Он предполагает сокращение издержек и продажу активов. На новостях о провале стресс-тестов акции RBS в среду утром дешевели на 5%, но к середине дня половину потерь отыграли. После кризиса 2008 г. RBS ни разу не выплатил дивиденды. К этому банку есть претензии у регуляторов разных стран: ЕС требует продажи части розничных отделений, а в США ему предстоит разбирательство, касающееся нарушений при продаже ипотечных инструментов в предкризисные годы.

У Barclays и Standard Chartered достаточность капитала без учета действий менеджмента и конвертации долговых инструментов тоже оказалась ниже требуемой Банком Англии. Но регулятор считает, что усилий Barclays по высвобождению капитала, включая продажу африканского бизнеса, будет достаточно, чтобы добиться нужного уровня. Standard Chartered недавно разместил гибридные долговые инструменты, которых также будет достаточно, чтобы выполнить норматив.

Lloyds Banking Group, Santander UK и Nationwide Building Society стресс-тесты успешно прошли. По словам председателя Банка Англии Марка Карни, стресс-тесты показали, что балансы банков устойчивы и даже в случае экономических потрясений они в состоянии кредитовать граждан.

В этом году Банк Англии проводил более жесткие проверки, чем в 2014–2015 гг. Неблагоприятный сценарий предполагал резкое замедление роста экономик Китая и Гонконга, замедление роста глобальной экономики до 1,9% в год, ослабление валют развивающихся стран к доллару, падение цен на жилую недвижимость в Великобритании на 31%, а на коммерческую – на 42% в течение пяти лет. Банк Англии также требовал от банков прогнозов по будущим судебным издержкам и мировым соглашениям, что особенно негативно сказалось на результатах RBS. Последствия Brexit в стресс-тестах не учитывались.