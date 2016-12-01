Газпромбанк может рефинансировать займы на 32 млрд руб.

Газпромбанк в 2017 г. может рефинансировать 32 млрд руб. займов на внутреннем рынке, всего ему предстоит погасить 105,9 млрд руб. заимствований на рынках капитала. Исполнительный вице-президент Газпромбанка Игнат Диркс говорит, что банк в 2017 г. планирует погасить внешние заимствования на $1 млрд и 1 млрд китайских юаней. «Остальное – внутренние облигации, которые мы планируем заместить на внутреннем рынке», – сказал он. Диркс добавил, что банк практически завершил выплату по зарубежным заимствованиям в этом году. Остается погасить в декабре евробонды на 200 млн швейцарских франков, выпущенные швейцарским дочерним банком. Интерфакс

ЦБ пожаловался на «БФГ-кредит» правоохранителям

ЦБ направил информацию об операциях с признаками уголовно наказуемых деяний, совершенных бывшим руководством и собственниками банка «БФГ-кредит», в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет. Временная администрация выявила операции топ-менеджмента банка, имеющие признаки вывода активов, в том числе путем выдачи заведомо невозвратных кредитов и банковских гарантий. Также были выявлены операции, свидетельствующие о преимущественном удовлетворении требований одних кредиторов в ущерб другим накануне отзыва лицензии. Стоимость активов банка не превышает 3,4 млрд руб. при обязательствах в 50,9 млрд руб. Интерфакс

Все финансовые СРО отчитаются перед ЦБ

Все саморегулируемые организации (СРО) в сфере финансового рынка будут отчитываться перед ЦБ, сообщил регулятор. Ранее перед ЦБ отчитывались только СРО кредитных потребительских кооперативов. Предположительно первые отчеты СРО отправят в I квартале 2017 г. СРО будут направлять в ЦБ сведения о количестве исключенных из СРО членов и причинах этого исключения, о проведенных проверках своих членов, поступивших на них жалобах и нарушениях. Отчеты о персональном составе своих органов СРО обязаны сдавать ежегодно либо в случае изменения таких сведений, поясняет регулятор. прайм

«Русский стандарт» сократил убыток в 12 раз

Банк «Русский стандарт» в январе – сентябре 2016 г. сократил чистый убыток по МСФО в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 3 млрд руб., следует из его отчетности. Причина сокращения убытка – рост чистого процентного дохода (на 70% год к году, до 18 млрд руб.) и снижение отчислений в резервы (13,3 млрд против 40,2 млрд руб. годом ранее). Административные и прочие расходы банка за девять месяцев снизились на 28% до 12,4 млрд руб. Чистый убыток «Русского стандарта» в III квартале составил 226 млн руб. против 13,5 млрд руб. годом ранее. интерфакс