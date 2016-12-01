Статья опубликована в № 4215 от 01.12.2016 под заголовком: Деньги в тираж

Деньги в тираж

Министр связи Николай Никифоров
Министр связи Николай Никифоров
Е. Разумный / Ведомости

Минкомсвязи собирается представить на заседании правительства 1 декабря проект постановления о создании Российского фонда развития информационных технологий (ФРИТ) и передаче ему акций фонда «Росинфокоминвест», следует из документов, подготовленных Минкомсвязи к заседанию (с копией ознакомились «Ведомости»). Это подтвердил федеральный чиновник.

ФРИТ будет финансировать производителей программных тиражных продуктов и общесистемного программного обеспечения (корпоративных и мобильных операционных систем, систем управления базами данных, средств управления облачной инфраструктурой и визуализацией), а также мероприятия по поддержке экспорта российского софта, сообщается в пояснительной записке к проекту документа.

Создание ФРИТ поддержало Минобрнауки, говорится в документах к заседанию правительства, а Минюст, Минэкономразвития, Минфин и Росимущество представили свои замечания. Замечания всех ведомств, кроме Минфина, были учтены и обсуждались на согласительном совещании по проекту еще весной, Минфин в нем не участвовал, отмечает в записке министр связи Николай Никифоров.

Минфин в июле писал в докладе президенту Владимиру Путину, что создание такого фонда нецелесообразно, поскольку он дублирует существующие институты развития. Аудиторы Счетной палаты также напоминали в приложении к докладу об исполнении бюджета за первое полугодие, что в России уже есть институты развития IT-технологий.

В пояснительной записке к проекту Минкомсвязи признает, что уже есть много фондов поддержки IT. Но «действующие институты развития поддерживают проекты, абсолютное большинство которых не связано с теми отраслями, которые планирует развивать фонд», в частности, речь идет о тиражном и общесистемном софте.

Министерство предлагает субсидировать фонд из бюджета 2016 г. на сумму 500 млн руб. В начале марта правительство готово было выделить на это 5 млрд руб. Размер фонда уменьшился из-за затянувшегося принятия решения и дефицита бюджета, заявлял ранее агентству «Интерфакс» Никифоров.

Создание тиражных программных продуктов требует миллионных вложений и многолетней работы, любая помощь в таких условиях может быть полезна, считает гендиректор «Новых облачных технологий» Дмитрий Комиссаров .

Председатель правления IBS Сергей Мацоцкий говорит, что сейчас конкурентная среда в России практически отсутствует: все крупнейшие заказчики предпочитают разрабатывать ПО внутри себя. Поэтому не ясно, кому именно пригодилась бы помощь фонда.

Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев.

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