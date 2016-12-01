Абоненты насытились смартфонами

Рост мирового рынка смартфонов заканчивается. В этом году на него будет поставлено почти столько же аппаратов, сколько и в прошлом

В 2016 г. поставки смартфонов на мировой рынок вырастут всего на 0,6% до 1,45 млрд шт. – такие предварительные итоги подвела IDC. В 2015 г. рост составлял 10,5%, следует из отчета.

В основном растут поставки аппаратов с поддержкой сети четвертого поколения (LTE): их отгрузки в 2016 г. должны вырасти на 21,3% до 1,17 млрд, говорится в отчете IDC. Это происходит в основном за счет рынков Юго-Восточной Азии, Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, утверждают его авторы. В 2015 г. только 66% поставляемых туда аппаратов поддерживали 4G, а в 2016 г. – уже 77%. Долгое время на развивающихся рынках тарифы на сотовую связь четвертого поколения были значительно выше, чем на 3G, 4G-аппараты также были дороги, отметила замдиректора по исследованиям рынка мобильных устройств IDC Мелисса Чау. Изменения на развивающихся рынках происходят быстро – например, в Индии, где оператор Reliance Jio (принадлежит Мукешу Амбани) агрессивно пытается встряхнуть рынок, раздавая бесплатные sim-карты 4G, и начал продажи собственных недорогих 4G-аппаратов, отмечает она.

В России темпы роста рынка смартфонов пока на порядок выше мировых: за первые девять месяцев 2016 г. российские ритейлеры продали на 6% больше устройств, чем годом ранее, следует из отчета «Евросети». Правда, в январе – сентябре 2015 г. из-за кризиса продажи аппаратов сократились год к году на 5,3%.

4G дешевеет 18600 руб. составила средняя цена LTE-смартфона в России по итогам первых девяти месяцев 2016 г. (данные «Связного»). Это почти на 20% ниже, чем годом ранее

По прогнозу МТС, рынок смартфонов в России в 2016 г. вырастет год к году на 3,5% в штуках и на 25,4% – в деньгах. При этом LTE-смартфонов будет продано почти вдвое больше, чем в прошлом году, а их доля в общем количестве проданных смартфонов вырастет с 26% почти до 54%, прогнозирует представитель МТС Дмитрий Солодовников.

В 2016 г. в России будет продано 26–26,5 млн аппаратов против 25,5 млн годом ранее, прогнозирует ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, стагнация мирового рынка смартфонов связана с насыщением в развивающихся странах: рост продаж в них все слабее компенсирует спад в развитых. Также растет срок службы смартфонов среднего и высокого ценового сегмента: пользователи меняют их уже не раз в год, а раз в 2–3 года, утверждает Муртазин. Наконец, спад спроса на смартфоны связан с кризисом на развивающихся рынках, считает он.

Рост рынка замедляется, поскольку пользователи, как правило, покупают смартфон уже не в первый, а во второй-третий раз – а такое устройство в большинстве случаев стоит дороже, чем первый аппарат, поэтому и меняют его реже, рассуждает директор по продажам ZTE в России и СНГ Евгений Ладыгин. Кроме того, продажи смартфонов снижаются из-за того, что операторы в развитых странах отказываются от их дотационных продаж, отмечает он. Что касается сегмента LTE, то вряд ли можно говорить о его росте отдельно от остального рынка: модельные ряды производителей эволюционируют и аппаратов, поддерживающих только 3G, становится все меньше, объясняет Ладыгин. По его прогнозу, в ближайшие годы спад продаж, вызванный этими причинами, ждет и Россию – но он будет компенсирован ростом выручки от продаж смартфонов.