ФАС хочет принудить Google исполнить предписание

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России во вторник направила в арбитражный суд иск к компании Google о понуждении к исполнению своего предписания, сообщил представитель ведомства. Ранее в понедельник истек срок, в который Google должен был предоставить в ФАС информацию об исполнении предписания. Компания должна была исключить из соглашений с производителями Android-устройств ограничения на установку приложений и сервисов других разработчиков, кроме самого Google. Интерфакс

Vimpelcom завершил продажу доли в зимбабвийском операторе за $40 млн

Global Telecom Holding, принадлежащий Vimpelcom Ltd., завершил продажу 60% мобильного оператора Telecel Zimbabwe Ltd., говорится в сообщении холдинга. Покупателем стала компания Zarnet Ltd., полностью принадлежащая государству Зимбабве. Сумма сделки составила $40 млн. Telecel – третий по величине оператор Зимбабве, его абонентская база составляет более 2 млн. Интерфакс

Свыше 1 млн устройств на Android пострадали от вируса

Более 1 млн мобильных устройств, работающих на операционной системе Android, стали жертвами атаки вируса, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные компании Check Point Software Technologies, занимающейся кибербезопасностью. Вирус содержали в себе на первый взгляд безопасные приложения, которые после установки получали контроль над ОС, устанавливали сторонние программы и демонстрировали владельцу всплывающую рекламу. Интерфакс