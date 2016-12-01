Сбербанк вызвал Gett

Сбербанк России намерен выдать семилетний венчурный кредит на $100 млн сервису заказа такси Gett. Соглашение об этом стороны подписали 30 ноября, сообщил банк. Также Сбербанк получит опционы на акции Gett, их размер не раскрывается. Средства Gett потратит на расширение операций в России. Ведомости

Kesko влилась в «Ленту»

Финский ритейлер Kesko объявил о закрытии сделки по продаже продуктовых магазинов в России «Ленте» за 11,4 млрд руб. В сделку вошли 11 магазинов в Петербурге и Ленинградской области и три земельных участка в Московской и Ленинградской областях. Интерфакс

Avito нацелилась на рост

Интернет-сервис объявлений Avito рассчитывает на 30%-ный рост продаж товаров своих пользователей в 2017 г., заявил руководитель направления e-commerce Avito Эрик Финнас. По его словам, пропорция продаж новых и бывших в употреблении товаров «сохранится на уровне один к трем». Интерфакс