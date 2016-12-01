Нефтяная диета

ОПЕК впервые за восемь лет сократит добычу – на 1,2 млн баррелей нефти в сутки. Ее поддержали другие страны: Россия сократит добычу на 300 000 баррелей

«Это хороший день для нефтяного рынка. Мы очень счастливы», – заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в среду в Вене после шестичасового заседания ОПЕК (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»). Впервые за восемь лет картель договорился сократить добычу нефти, чтобы поддержать цены. С января 2017 г. добыча снизится на 1,2 млн барр. – до 32,5 млн барр./сутки. Еще до решения ОПЕК баррель Brent подорожал на 8% до $50,06.

Решение будет действовать полгода и в мае может быть продлено, сказал министр энергетики Катара Мухаммед бен Салех ас-Сада. Для мониторинга выполнения условий сделки ОПЕК создаст комитет, в который войдут Венесуэла, Кувейт и Алжир. Министры нефти Алжира и Кувейта накануне заседания ОПЕК прилетали в Москву советоваться с министром энергетики России Александром Новаком.

Остальные страны также согласились сократить добычу – на 600 000 барр./сутки, в том числе на 300 000 барр. – Россия, заявили министры нефти Катара и Саудовской Аравии. Новак это подтвердил: Россия поэтапно снизит добычу нефти на 300 000 барр./сутки в течение первого полугодия 2017 г. при условии, что договоренности по добыче будут соблюдать и страны ОПЕК.

Представитель Минэнерго не уточнил, от какого уровня будет снижение (если от октября – получается 2,7%). Ранее Новак говорил, что Россия согласна только на замораживание добычи. В 2017 г. Россия планировала увеличить добычу на 0,7% до 548 млн т, замораживание фактически будет означать сокращение планируемой добычи на 200 000–300 000 барр., объяснял он. Добыча станет сокращаться на действующих месторождениях, объяснял министр. Руководители ведущих компаний России – «Роснефти», «Лукойла» и «Газпром нефти» – заявили осенью, что смогут выполнить решение о замораживании добычи.

Более 90% скважин в России работают с применением механизированного оборудования, остановить добычу на них сложно, говорит директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов. Но «заморозки» (падения) можно достичь, сократив бурение новых скважин на действующих месторождениях. Скорее всего, государство договорится о снижении добычи между крупными компаниями, сказал аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук, напоминая, что раньше ОПЕК регулярно нарушала установленные квоты. Если договоренности будут выполняться, цены могут вырасти до $55/барр. и выше, оценивает он. В долгосрочной перспективе они во многом будут зависеть от способности США увеличить добычу, что может вызвать дисбаланс на рынке, заключает Борисов.

Решение ОПЕК понравилось не всем. Индонезия приостановила членство в картеле и сокращать добычу не будет, рассказали министры нефти Нигерии и Кувейта.