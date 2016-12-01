Долг Fesco могут реструктурировать в декабре

Основной акционер группы Fesco – «Сумма» надеется до конца 2016 г. согласовать с держателями еврооблигаций план реструктуризации долга, сказала исполнительный директор «Суммы» Лейла Мамедзаде. Комментируя информацию о возможной допэмиссии Дальневосточного морского пароходства, она отметила: «Окончательного решения по допэмиссии нет, но это вполне возможно». Интерфакс

Украина выплатит «Татнефти» компенсацию

Апелляционный суд Парижа оставил в силе два арбитражных решения, обязывающих Украину выплатить «Татнефти» $112 млн, а также проценты, сообщается на сайте российской компании. «Татнефть» начала арбитражное разбирательство против Украины в 2008 г. из-за ситуации вокруг «Укртатнафты». Интерфакс

РЖД выбирает способы заимствования

«Мы будем пробовать все финансовые инструменты, чтобы выбрать самый лучший. Будет лучше кредит – возьмем кредит, будут лучше ставки по еврооблигациям – возьмем еврооблигации, будет окно выхода в Европу – будем смотреть на долларовые размещения в рамках своей валютной выручки, чтобы не иметь отрицательную валютную позицию», – заявил старший вице-президент РЖД Вадим Михайлов. По его словам, компании интересно привлекать средства в рублях – основной валюте выручки, поскольку это нивелирует валютные риски. Интерфакс

Сталь может подорожать в начале 2017 г.

Мировые цены на сталь в начале 2017 г. могут подрасти, но затем скорректируются, полагает основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. По его словам, главным фактором, влияющим на цены, является рост себестоимости производства из-за подорожания угля и железорудного сырья. Рынок при этом остается волатильным – мощности в мире загружены всего на 70%, что порождает сильную ценовую конкуренцию между производителями, отметил Мордашов. Интерфакс

Китайцы изучают Ленинградскую область

Китайская Guangzhou Automobile Group Motor Co. рассматривает в Ленинградской области возможность как строительства предприятия по выпуску легких коммерческих автомобилей, так и размещения контрактного производства, например, на мощностях завода Ford Sollers, рассказал источник. Представитель Ford Sollers заверил, что переговоры с Guangzhou Automobile Group Motor не ведутся. Интерфакс, Ведомости