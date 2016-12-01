Цифры. Тенденции. События

Вдвое больше дел по зарплатам

Следственный комитет России (СКР) за год возбудил вдвое больше дел по неуплате зарплаты и добился выплаты более 2,2 млрд руб., сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. В январе – сентябре 2016 г. количество сообщений о преступлениях, предусмотренных ст. 145.1 УК (неуплата заработной платы), составило 7575 – на 17,3% больше, чем за аналогичный период 2015 г. Число же возбужденных уголовных дел в январе – сентябре 2016 г. увеличилось на 86% и составило 1214 дел. Рост количества дел обусловлен высоким качеством проведения процессуальных проверок, пояснила Петренко. Потерпевшими признаны 39 055 человек. Интерфакс

Безработица снизилась в моногородах на 12%

С начала года число безработных в российских моногородах снизилось на 12%, сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Государство поддерживает занятость: на начало ноября помощью охвачено 56 100 работников градообразующих предприятий в 72 моногородах, сказал министр. Расходы в 2015 г. на поддержку занятости составили 1,6 млрд руб., в том числе 1,45 млрд из средств федерального бюджета. Интерфакс

700 000 малых и средних предприятий

не будут проверяться надзорными подразделениями МЧС России, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Сергей Кададов. По его словам, у ведомства 2800 поднадзорных предприятий, распределенных по пяти степеням риска. Из них в категорию с самым низким уровнем риска попали 700 000, они-то и будут исключены из плана проверок. В категорию высокого и значительного риска попало чуть более 330 000 объектов, их будут обязательно проверять раз в 3–4 года. Остальные будут проходить проверку раз в 7–10 лет. Интерфакс

«Аэрофлот» удвоил вознаграждения

Вознаграждения топ-менеджменту «Аэрофлота» за девять месяцев 2016 г. составили 1,116 млрд руб., что более чем в 2 раза превышает сумму соответствующих выплат, произведенных годом ранее (540 млн руб.), следует из отчета компании по МСФО. Эта сумма выплачена членам правления, совета директоров, руководству летного и наземного состава. Речь идет о зарплате, краткосрочных и среднесрочных компенсациях, премиях, за исключением премий, основанных на показателях капитализации группы. В 2016 г. «Аэрофлот» утвердил новые программы премирования руководства и членов совета директоров на 3,5 года, которые включают четыре транша выплат. Интерфакс