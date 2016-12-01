Пиар уже не страшен

Совет Госдумы неожиданно вернул авторам законопроект об уголовной ответственности губернаторов за излишние траты на самопиар, внесенный еще в январе 2016 г. Его авторы – сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Ольга Тимофеева («Единая Россия»), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Александр Ющенко (КПРФ) и Александр Бурков («Справедливая Россия») – предложили наказывать чиновников за превышающие 1,5 млн руб. расходы на информирование населения о своей деятельности штрафами до 500 000 руб. или лишением свободы на срок до пяти лет. Правительство и Верховный суд в своих отзывах на законопроект, полученных еще до его официального внесения в Думу, предлагали заменить уголовную ответственность на административную. Но депутаты к советам не прислушались и внесли проект без рекомендованных изменений. Тем не менее в апреле в правительстве подготовили положительный отзыв на эту инициативу («Ведомости» тогда ознакомились с его проектом): Белый дом лишь предлагал распространить аналогичные требования и на руководителей органов местного самоуправления. Правда, в думской базе новый вариант отзыва так и не появился.

Однако в минувший вторник совет Госдумы поддержал предложение профильного комитета по государственному строительству и законодательству о возвращении законопроекта авторам в связи с нарушением регламента нижней палаты: как сказано в решении комитета, проект возвращен в связи с «отсутствием официальных отзывов правительства и Верховного суда». «Мы со всеми фракциями его обсудили, все были согласны. Откровенно пиаровский законопроект», – прокомментировал решение коллег председатель комитета по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»). Авторы не смогли внятно объяснить «Ведомостям», что случилось с их инициативой. «Это не наш законопроект, мы просто присоединялись к ЛДПР по смыслу, никакой уголовной ответственности не планировалось. Этим законопроектом мы держали в повестке тот факт, что пиар подменяет собой информирование», – заявила Тимофеева. Дегтярев от комментариев отказался.

Защитили бизнес Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об усилении уголовной ответственности за незаконное преследование предпринимателей. Документ, разработанный кремлевской рабочей группой по защите интересов бизнеса, был внесен в Думу президентом.

Был формально негативный отзыв Верховного суда, поэтому логично законопроект если и перевнести, то без уголовного состава, поясняет собеседник «Ведомостей» в Госдуме: «К тому же изначально важен был не столько сам факт принятия такого закона, сколько политический сигнал. Сейчас задача выполнена, поэтому смысла бодаться с Верховным судом нет». Кроме того, в целом тема пиара губернаторов уже не актуальна, добавляет он: «Где пиар губернаторов после историй с арестом [полковника МВД Дмитрия] Захарченко и [экс-министра экономразвития Алексея] Улюкаева? Если губернаторов и продолжат сажать, то точно не за пиар». Впрочем, это не означает, что ОНФ забросит тему коррупции, оговаривается собеседник.

ОНФ снижает градус античиновничьей повестки, одной из жертв были губернаторы, но сейчас фронт теряет к этому интерес – ему не нужно, чтобы у чиновников копилось раздражение к ОНФ, считает политолог Михаил Виноградов. В законопроекте виделось стремление снизить публичную активность губернаторов и укрепить федеральную власть, но были и подводные камни – от недовольства губернаторов до рисков, связанных с сокращением провластных медиа в регионах, поясняет эксперт. Возможно, администрация президента перестала быть драйвером законопроекта и для руководства Думы сейчас важнее позиционирование в отношениях с федеральным правительством, а не с губернаторами, предполагает Виноградов.

Задача привлечь внимание губернаторов к тому, что пиаром реальные дела не заменить, выполнена, говорит политолог Константин Калачев: «Бюджеты на работу со СМИ урезаны, ОНФ свои очки на теме заработал». Но в условиях снижения рейтингов региональной власти губернаторов нельзя полностью лишать инструментария работы с общественным мнением и давить на региональные власти в этом вопросе дальше сочли нецелесообразным, отмечает эксперт: «Губернаторы вздохнут с облегчением, они по этой теме могли найти понимание в обновленной администрации, и превентивные меры сняли саму проблему». Желающих столкнуть [первого замглавы администрации президента Сергея] Кириенко с [председателем Госдумы Вячеславом] Володиным хватает, поэтому «спорные темы предсказуемо убираются», заключает Калачев.