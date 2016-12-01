Можно изымать

Изъятие у чиновника и членов его семьи имущества, приобретенного на незадекларированные доходы, не противоречит Основному закону страны. К такому выводу пришел Конституционный суд. Эта мера согласуется с международными антикоррупционными стандартами и направлена на защиту конституционно значимых ценностей, говорится в опубликованном в среду постановлении суда.

Поводом для проверки закона о контроле за расходами госслужащих стал запрос Верховного суда Башкирии, который рассматривает дело по иску прокурора к сотруднику администрации Стерлитамакского района Елене Колесник и ее супругу о взыскании стоимости приобретенного ее мужем грузовика. Она оказалась выше, чем задекларированный чиновницей доход семьи за предыдущие три года. На суде женщина объяснила, что деньгами на покупку машины помог ее отец, но районный суд не принял объяснений. Однако Верховный суд Башкирии усомнился в конституционности примененных норм. Как отмечалось в запросе, они не позволяют суду принимать представленные ему доказательства законности происхождения доходов, допускают обращение взыскания на имущество, принадлежащее другому лицу, а также возможность взыскания не самого имущества, а денег от его продажи.

Спорное имущество подлежит конфискации целиком, даже если было частично оплачено из законных доходов, разъяснил Конституционный суд. Если оно уже продано, взыскать можно и вырученные от продажи деньги. Но в отдельных случаях, говорится в постановлении, суд вправе обращать в доход государства только ту часть имущества, законность приобретения которой не доказана, особенно если расхождение между его стоимостью и задекларированным доходом невелико. Закон также позволяет чиновнику доказывать законность происхождения средств – и в ходе проверки декларации, и в суде. Изъятие имущества у членов семьи чиновника вообще допускается, только если им было предоставлено право доказать законность доходов.

Типовая коррупция На сайте Генпрокуратуры будет запущен интерактивный опрос об отношении граждан к коррупции, по его результатам будут сформированы типовые модели поведения в провокационных ситуациях.

А вот границы полномочий прокуратуры при проверке деклараций чиновников Конституционный суд определить не смог. Как следует из опубликованного на днях определения, он прекратил производство по запросу Смольнинского суда Санкт-Петербурга о проверке соответствующих норм закона о прокуратуре. Запрос был направлен по инициативе ГУ МВД по Санкт-Петербургу, где отказались предоставить запрошенные прокуратурой сведения о доходах и имуществе сотрудников Центра лицензионно-разрешительной работы ГУ МВД. Проверка таких сведений при отсутствии информации, указывающей на признаки нарушения антикоррупционного законодательства, считают в МВД, не входит в полномочия прокуратуры и должна вестись в соответствии с ведомственным регламентом. Не устанавливая перечень оснований, порядок, периодичность и сроки проведения проверок, положения закона «допускают произвольное усмотрение органов прокуратуры в отношении необходимости проверок», говорится в запросе Смольнинского суда, в который прокурор обжаловал отказ полицейских. Но в октябре суд отозвал свой иск: прокурор Санкт-Петербурга отказался от исковых требований. Необходимость в разрешении дела отпала в связи с тем, что функции центра переданы в ведение Нацгвардии, объяснила старший помощник прокурора города Юлиана Алексеева, ведь объектом проверки было именно подразделение ГУ МВД по Санкт-Петербургу.