Цифры. Тенденции. События

$49,7 млрд

Ежегодно теряет экономика Великобритании из-за недосыпания британцев (или 1,86% ВВП), свидетельствует исследование Rand Europe. Потери связаны со снижением производительности труда у работников или их отсутствием на рабочем месте. Всего из-за недостатка сна страна теряет 200 000 рабочих дней в год. Кроме того, у тех, кто спит меньше 6 часов в сутки, риск внезапной смерти на 13% выше, чем у тех, кто спит 7–9 часов. Если британцы, спящие меньше 6 часов, увеличат продолжительность сна хотя бы до семи, экономика получит дополнительные 24 млрд фунтов. Интерфакс

30 дней

Отводится госзаказчикам на оплату товара. Законопроект в первом чтении одобрила Госдума. В отдельных случаях складывается негативная практика, связанная со злоупотреблениями заказчика при оплате контрактов, говорится в пояснительной записке. Интерфакс

Банкротов не исключат

Исключить недействующую компанию из ЕГРЮЛ, если она находится в процедуре банкротства, будет нельзя. Такой законопроект одобрила Госдума во втором чтении. Сейчас налоговики могут исключить из ЕГРЮЛ сведения о компании, которая год не отчитывалась и не проводила операции. Они обязаны только опубликовать информацию о предстоящем исключении, чтобы кредиторы могли отреагировать и представить возражения, объяснил замминистра экономического развития Николай Подгузов. Но это нарушает права кредиторов таких компаний, считают авторы законопроекта. Интерфакс