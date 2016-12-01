Партнер Alibaba хочет в порт

СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта» подписало с китайской «Инкоу порт нетворк текнолоджи Ко» протокол о взаимодействии и сотрудничестве при подготовке и реализации инвестпроектов в рамках развития транспортно-логистического потенциала Петербурга, сообщила пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина. Проект Alibaba в Петербурге предусматривает создание логистического центра по аккумулированию и распределению на всей европейской части РФ товаров, приобретенных гражданами России в интернет-магазинах КНР, говорится в сообщении. Подробности проекта представитель Албина не комментирует.

«Инкоу порт нетворк текнолоджи Ко» – партнер Alibaba по доставке товаров, говорит чиновник Смольного. По его словам, компания намерена переориентировать логистические цепочки поставок китайских товаров в Россию на Большой порт Санкт-Петербург. Сейчас грузы Alibaba доставляются либо авиацией, либо железнодорожным сообщением, в основном через Москву, отмечает он. Компания планирует также открыть распределительный склад для создания запасов наиболее популярных товаров, чтобы направлять их покупателям без задержки, тогда сроки доставки сократятся до 2–3 дней. Место для такого склада пока не определено, инвестор формулирует свои требования к будущей площадке, ему предложены различные возможности и по стивидорным компаниям, и по складам временного хранения, говорит чиновник.

О планах по строительству логистического центра по аккумулированию и распределению товаров, приобретенных в интернет-магазинах КНР, компания заявляла еще в прошлом году, говорит Михаил Тюнин, заместитель гендиректора Knight Frank St Petersburg. По его словам, в Петербурге с его развитой сетью разных видов транспорта есть большой потенциал для развития этого проекта. Локация будущего центра пока не определена окончательно, на рассмотрении несколько площадок, знает Тюнин. Почта не справляется со все возрастающими объемами заказов, поэтому наличие распределительного центра на территории России позитивно скажется на удобстве пользования сервисом, отмечает Андрей Амосов, руководитель офиса компании JLL в Петербурге. Представитель UCL Holding не слышал о переговорах с «Инкоу порт нетворк текнолоджи Ко». Контейнерные терминалы работают с крупными морскими линиями, уточняет он. Территорию в порту нерентабельно сдавать под склад потребительских товаров, в качестве места для обработки контейнеров она будет использоваться гораздо эффективнее, замечает он.

В августе 2016 г. проектный менеджер Alibaba по логистике Вячеслав Савин говорил, что компания планирует сократить доставку в российские города-миллионники до 5–7 дней и открыть на территории России логистические хабы на основе своих или партнерских ресурсов. Директор по развитию Aliexpress в России и СНГ Марк Завадский вчера отказался от комментариев.

Размещение небольшого склада в прилегающей к порту зоне может быть интересно и удобно для китайского интернет-ритейлера, считает президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев. Но крупный распределительный центр логичнее открывать, например, в Твери, откуда есть удобные железнодорожные маршруты в Москву и Петербург, на которые приходится самая значительная доля заказов, говорит он.