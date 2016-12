Ремейк «Человека-амфибии» снимут для Китая

Создатели ремейка советского фильма «Человек-амфибия», который будет снят специально для китайских зрителей, планируют заработать более $20 млн при бюджете картины в $3 млн, сообщил гендиректор компании «Главкино» и старший вице-президент банка ВТБ Владислав Мельников. Ранее на Санкт-Петербургском культурном форуме компания «Главкино», студия «Ленфильм» и Китай подписали соглашение о съемках ремейка для проката в КНР. Мельников сказал, что на создание сценария уйдет не менее года. Съемки планируется начать в конце лета 2018 г., поэтому полный цикл работы над фильмом займет от старта до выхода около 2,5–3 лет. РИА Новости

Дизайнеры «Гарри Поттера» оставляли фанатам тайные знаки

Многие фанаты произведений Джоан Роулинг замечали, что у вселенной волшебников есть собственная пресса. В Великобритании роль СМИ выполняет газета The Daily Prophet, в США за освещение всех событий отвечает The New York Ghost. Во всех фильмах за создание дизайна газет отвечает студия MinaLima. Все возможные заголовки придумывают лично основатели студии Мирафора Мина и Эдуардо Лима. А для создания аутентичности во всех частях франшизы дизайнеры размещали новости о последних матчах по квиддичу и давали вымышленные объявления о найме волшебников. Первая вымышленная новость касалась Рыжей Ведьмы, известной хулиганки, которая регулярно попадала в Азкабан за свои правонарушения. Первое упоминание о ней в газете появилось в третьей части франшизы. Сначала она появляется в выпуске Daily Prophet. Затем о ней пишет The New York Ghost. Подхватывает историю о волшебнице желтое издание The Quibbler. Из статей мы узнаем, что ведьму поместили в Азкабан за махинации с целебными растениями. Но ненадолго. Уже в следующем выпуске The Quibbler пишет о том, что Рыжая Ведьма из тюрьмы сбежала и до сих пор находится на свободе, грабя дома волшебников и устраивая беспорядки. The Hollywood Reporter (российское издание)