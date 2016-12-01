Инфляция в ноябре – 0,4%

В ноябре 2016 г. индекс потребительских цен в Петербурге составил 100,4%, в Ленобласти – 100,5%, с начала года цены выросли на 5 и 5,1% соответственно, сообщил Петростат. Ведомости

«Аура» у «Беста»

Группа компаний «Бестъ» купила торговый центр «Аура» на Лахтинском проспекте, 85, корп. 2, сделка в стадии регистрации, сообщил гендиректор и совладелец «Беста» Георгий Рыков. «Аура» открылась в 2012 г. Общая площадь трехэтажного здания – 14 650 кв. м, арендопригодная – 10 630 кв. м, есть парковка на 200 машино-мест. «Эталон» почти три года пытался продать этот объект. В 2013 г. он оценивал стоимость здания и участка под ним примерно в 1 млрд руб. Цена сделки могла составить 650 млн руб., считает гендиректор Colliers International в Петербурге Андрей Косарев. Ведомости

«Победа» ждет роста

Пассажиропоток «Победы» (дискаунтер «Аэрофлота») в этом году может увеличиться на 35% по сравнению с прошлым годом и составить 4,2 млн человек, сообщил вчера гендиректор компании Андрей Калмыков. Полеты из «Пулково» авиакомпания начала в октябре 2015 г., с тех пор перевезено 246 000 пассажиров, говорит он. Из Петербурга «Победа» осуществляет семь рейсов по внутрироссийским направлениям. В процессе согласования рейс из Петербурга в Тбилиси, говорит Калмыков. Ведомости

Паромы меняют курс

Паромы St.Peter Line в этом году перевезут более 550 000 пассажиров, на 15% больше, чем в 2015 г. В 2017 г. их количество снизится до 300 000 человек, ожидает гендиректор Сергей Котенев. St.Peter Line передает итальянской Moby Lines в аренду на шесть лет оба своих парома. Princess Maria находится в порту Генуи. Princess Anastasia после реновации стоимостью 5 млн евро продолжит круизы по Балтике. Ведомости